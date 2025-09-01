EuroBasket: Trio da NBA brilha e Alemanha humilha Grã-Bretanha

Com uma atuação histórica, a Alemanha humilhou a Grã-Bretanha, nesta segunda-feira (1), no EuroBasket. No duelo que ocorreu em Tampere, na Finlândia, os alemães venceram por 120 a 57. Desse modo, a atual campeã mundial segue invicta na competição. Os britânicos, por sua vez, amargam a lanterna do grupo B, com quatro derrotas.
Mesmo classificada à próxima fase, a Alemanha levou o jogo a sério. Assim, não teve piedade de uma das seleções mais fracas do EuroBasket. Tanto que fez 58 a 27 no primeiro tempo. Ou seja, liquidou a futura nos dois primeiros quartos.
Mas os alemães seguiram em um ritmo intenso na segunda metade de jogo. Com trio da NBA jogando em alto nível, a Alemanha fez incríveis 30 a 9 contra a Grã-Bretanha no terceiro quarto, uma parcial atípica no EuroBasket. Parecia, portanto, um duelo entre profissionais e juvenis.
No período final, a seleção alemã não baixou a intensidade. Os reservas, então, deram um show. O cestinha da Alemanha foi Tristan Da Silva. Em 25 minutos, o ala do Orlando Magic marcou 25 pontos. Ele acertou dez dos 12 arremessos que tentou, incluindo cinco bolas de três.
Já o capitão da Alemanha, Dennis Schroder, fez 19 pontos e deu cinco assistências. E, por fim, o astro Franz Wagner alcançou um duplo-duplo: 18 pontos e dez assistências. Detalhe: em apenas 18 minutos em quadra. Dominante, a seleção alemã acertou 66% dos arremessos (47 cestas em 71 tentativas), enquanto os britânicos converteram 31% (23-75).
Vale dizer que a vitória da Alemanha entrou para a história do EuroBasket. Afinal, essa foi a maior diferença de pontos (63) no torneio no século XXI. Além disso, desde 1969, uma seleção não tinha mais do que o dobro de pontos do adversário.
Na última rodada do grupo B, a Alemanha vai enfrentar a Finlândia, do astro Lauri Markkanen. O duelo contra os donos da casa será nesta quarta-feira (3). A bola vai subir às 14h30 (horário de Brasília). Já a Grã-Bretanha terá Montenegro pela frente, no mesmo dia, mas a partir das 7h30.
(4-0) Alemanha 120 x 57 Grã-Bretanha (0-4)
Alemanha
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tristan da Silva
|25
|5
|2
|1
|2
|Dennis Schroder
|19
|2
|5
|1
|0
|Franz Wagner
|18
|1
|10
|1
|0
|Oscar da Silva
|13
|6
|0
|0
|1
|Daniel Theis
|10
|9
|0
|0
|2
Três pontos: 14/27 (52%); Tristan da Silva: 5-7
Grã-Bretanha
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Myles Hesson
|11
|4
|2
|2
|0
|Patrick Whelan
|11
|0
|0
|0
|0
Três pontos: 5-31 (16%)
EuroBasket 2025 – Outros jogos do dia
* Grupo A
(1-3) Estônia 64 x 84 Turquia (4-0)
Já classificada, a Turquia segue invicta no EuroBasket. A vítima da vez foi a Estônia. Para variar, Alperen Sengun foi o protagonista. Afinal, o astro do Houston Rockets fez 21 pontos, oito rebotes e cinco assistências.
* Grupo B
(1-3) Suécia 81 x 87 Montenegro (1-3)
Montenegro bateu a Suécia e, assim, conseguiu a primeira vitória no EuroBasket. O veterano Nikola Vucevic foi o destaque montenegrino, com 23 pontos, 15 rebotes e três tocos. Ou seja, alcançou o duplo-duplo. Mas o cestinha do jogo foi o sueco Pelle Larsson. Aliás, o novato do Miami Heat fez 28 pontos.
