EuroBasket: Franz Wagner comanda e Alemanha supera Finlândia

Com grande atuação de Franz Wagner, a Alemanha superou a Finlândia por 91 a 61, nesta quarta-feira (3), e garantiu a liderança do Grupo B do EuroBasket. Com o triunfo, a atual campeã mundial se manteve invicta no torneio com cinco vitórias em cinco jogos disputados. Enquanto isso, o time da casa sofreu o segundo revés, mas avançou às oitavas de final na terceira posição.

O duelo começou com muito equilíbrio no primeiro quarto, com a Finlândia fazendo jogo duro e não deixando a Alemanha abrir vantagem. Assim, os dez minutos iniciais terminaram com apenas dois pontos de frente para o time alemão. No entanto, no segundo período, o time visitante conseguiu se impor e, sob o comando de Wagner, abriu boa diferença no placar com vitória parcial de 52 a 38.

Já na volta do intervalo, a Alemanha continuou dominante limitou o adversário a apenas 13 pontos, ampliando a diferença para 20. Assim, bastou aos alemães administrarem e garantir a vitória tranquila por 30 pontos de vantagem.

Franz Wagner, um dos astros da NBA no EuroBasket, foi o grande nome da Alemanha contra a Finlândia, sobretudo no primeiro tempo. Isso porque o ala terminou com 23 pontos, sendo 15 na etapa inicial e sete rebotes. Além disso, a equipe visitante também contou com boas atuações de Dennis Schroder, que flertou com um duplo-duplo, e Tristan da Silva. O armador anotou 16 pontos e nove assistências. Já o ala com descendência brasileira foi bem na defesa e fez 11 pontos com dois tocos.

Por outro lado, Lauri Markkanen não conseguiu repetir as partidas históricas que teve até agora no EuroBasket. Assim, não foi capaz de liderar a Finlândia ao triunfo contra um dos times favoritos do torneio. Apesar disso, o ala-pivô do Utah Jazz terminou com apenas 11 pontos, mas teve nove rebotes e quatro roubos. O cestinha da equipe foi Olivier Nkamhoua, com 16 pontos e 11 rebotes.

Com o resultado, a Alemanha vai encarar Portugal na próxima fase. Isso porque a seleção de Neemias Queta se classificou na quarta posição do Grupo A. Por sua vez, a Finlândia vai pegar quem perder no duelo entre Sérvia e Turquia. Afinal, esse confronto define o primeiro e segundo colocados do grupo.

Por fim, com o triunfo da Lituânia sobre a Suécia, a equipe de Jonas Valanciunas ficou com o segundo posto do Grupo B. Como resultado, terá pela frente a Letônia, terceira do Grupo A, nas oitavas de final. A Suécia, por outro lado, acabou na quarta posição. Nas oitavas de final, os suecos vão pegar o vencedor do duelo entre Sérvia e Turquia.

(3-2) Finlândia 61 x 91 Alemanha (5-0)

Destaques

Finlândia

Jogador PTS REB AST STL BLK Olivier Nkamhoua 16 11 2 2 1 Lauri Markkanen 11 9 0 4 0 Edon Maxhuni 9 1 1 1 0

Três pontos: 6-31 (19%) / Maxhuni: 2-3

Alemanha

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 23 7 3 1 0 Dennis Schroder 16 7 9 0 1 Johannes Thiemann 12 7 0 1 0 Tristan da Silva 11 4 0 1 2

Três pontos: 9-31 (29%) / da Silva: 2-5

EuroBasket 2025 – Outros jogos do dia

Grupo A

(1-4) Estônia 65 x 68 Portugal (2-3)

De virada, Portugal vanceu a Estônia e assegurou vaga na próxima fase do EuroBasket. Protagonista da seleção portuguesa, Neemias Queta fez 15 pontos, em 22 minutos. No entanto, o pivô do Boston Celtics foi expulso no terceiro período. Sem Queta, o armador Rafael Lisboa foi decisivo e anotou os últimos sete pontos de Portugal.

(3-2) Letônia 109 x 75 Tchéquia (0-5)

Como esperado a Letônia amassou a Tchéquia, lanterna do grupo, e encerrou a fase de grupo no terceiro lugar. Diante de sua torcida, os letões colocaram 34 pontos de vantagem sobre os tchecos. Os irmãos Dairis e Davis Bertans foram os cestinhas, com 20 pontos cada. Já Kristaps Porzingis fez 16 pontos e sete rebotes em 18 minutos.

Grupo B

(1-4) Montenegro 83 x 89 Grã-Bretanha (1-4)

Apesar da grande atuação de Nikola Vucevic, Montenegro conseguiu a façanha de perder para a Grã-Bretanha, que conquistou sua primeira vitória no torneio. O pivô do Chicago Bulls, aliás, fez 31 pontos, 11 rebotes e sete assistências. Esse jogo, aliás, marcou a despedida do veterano, que se aposentou da seleção montenegrina. Já pelos britânicos, destaque para a dupla Akwasi Yeboah e Myles Hesson, que combinou para 48 pontos e 12 rebotes. Por fim, ambas as seleções estão eliminadas.

