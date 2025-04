Chet Holmgren detona NBA por desrespeito a Lu Dort

Após a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Detroit Pistons, na última quarta-feira (2), Chet Holmgren criticou a NBA por desrespeitar Lu Dort. De acordo com o pivô, seu companheiro de time deveria ser reconhecido como um dos principais defensores da liga. Portanto, estar na briga pelo prêmio da categoria.

“É impressionante. Muitas vezes, os pivôs recebem crédito por limpar os erros dos armador. Mas muitas vezes, o que vemos é Lu Dort comandando essas ações. Ele cobre jogadas e sempre está lidando com um contra um”, disse Holmgren. “Além disso, também dá conta do um contra dois. Então, é muito impressionante com o quão bom é seu nível”, elogiou.

Na vitória sobre o Pistons, Shai Gilgeous-Alexander se destacou no ataque, sendo o cestinha com 33 pontos. Enquanto isso, igualou o recorde Michael Jordan com mais jogos seguidos anotando 20 pontos ou mais. No entanto, para Chet Holmgren, o triunfo também é mérito de Lu Dort. Sobretudo, pelo seu impacto na defesa.

“Temos visto isso nele o ano todo. E isso (defesa) torna nosso trabalho mais fácil. Ele faz isso a noite toda e em muitos jogos contra os melhores jogadores. Então, é meio ridículo que ele não tenha recebido o reconhecimento que merece por isso. Acho que esta é a temporada que ele deveria disputar o prêmio (de melhor defensor)”, completou Holmgren.

Contra o Pistons, Dort terminou com 14 pontos, sete rebotes e um roubo de bola em 33 minutos. Titular do Thunder, disputou 69 jogos dos 77 disputados pelo time. Como resultado, soma médias de dez pontos, 4.2 rebotes, 1.1 roubada e 0.6 toco por partida. O ala está em sua sexta temporada na NBA. Todas em Oklahoma.

Vale lembrar, aliás, que , o prêmio de melhor defensor da NBA é uma votação. Ou seja, reflete opiniões e preferências de um grupo específico de pessoas. E, além disso, sempre está sujeita à influência das narrativas. Atualmente, Draymond Green é um dos nomes mais falados para levar a premiação de 2024/25.

Entretanto, no início de março, a NBA listou dez jogadores que estão na disputa do prêmio. Além de Green, Lu Dort também apareceu na lista. Sem listar como ranking, a liga publicou que Victor Wembanyama era o principal candidato. Mas o jovem astro do San Antonio Spurs está fora da temporada por problemas de saúde.

A NBA ainda lembrou que Dort nunca foi indicado para times ideais de defesa, mas relembrou uma declaração de Damian Lillard sobre a eficiência defensiva do ala do Thunder.

“Acho que Luguentz é o melhor jogador de defesa da NBA. Ele possui a combinação perfeita de força física, velocidade, agilidade e disposição para atuar nesse lado da quadra. E esse cara ainda é muito jovem, né? Eu acredito que ele seja o marcador mais duro de enfrentar na liga”, elegeu o veterano armador ao site The Athletic.

Por fim, Dort já se manifestou sobre o prêmio. “Se você me perguntar se eu mereço, eu diria que sim. Afinal, eu entrego (defesa) em todas as noites e todos os confrontos que estou”.

