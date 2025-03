Charles Barkley revela que quase foi jogador do Lakers

A NBA é cheia de ‘quases’ ao longo de sua história. Uma dessas foi revelada recentemente. Charles Barkley contou que esteve próximo de ser jogador do Los Angeles Lakers. O craque dos anos 90 ainda estava no Philadelphia 76ers na época da troca. Embora hoje seja crítico do time da Califórnia, ele festejou a possível ida à franquia.

“Fui trocado para o Lakers, é uma história real”, supreendeu Barkley. “Recebi uma ligação do meu empresário pela manhã: ‘Ei, o Sixers finalmente fechou o negócio, você foi trocado para o Lakers’. Eu pensei: ‘Caramba, obrigado. Já era hora. Mal posso esperar’. Então, chamei meus amigos, fomos ao Fridays na City Line e ficamos bêbados”, seguiu.

Barkley não contou quando a quase troca para o Lakers aconteceu. Ainda assim, é possível estimar que tenha acontecido na reta final de sua carreira pelo 76ers. Draftado pelo time em 1984, ele viveu momentos de insatisfação no final dos anos 80 e início dos anos 90.

Uma saída da Philadelphia, desse modo, estava sendo forçada por Charles Barkley. O Lakers, enquanto isso, passava por um momento de transição, após anos de sucesso com Magic Johnson. A lenda do 76ers, assim, poderia ser o novo rosto de um dos times mais populares da NBA.

Em pouco tempo, porém, tudo mudou. Enquanto estava comemorando com seus amigos, o 76ers voltou atrás e Barkley deixou de ser jogador do 76ers. Após isso, ele precisou se recuperar para que pudesse jogar pelo Sixers horas depois.

“Eu estava livre daquilo, saindo do purgatório. Mas, por volta das 15h, meu agente me ligou de novo: ‘O Sixers desistiu da troca’. Tínhamos um jogo naquela noite. Eu nem lembro da partida. Corri para casa, tirei um cochilo rápido e nem sei o que aconteceu no jogo. Eu estava tão irritado. Essa foi a situação de troca mais bizarra da qual já participei”, completou.

No fim, Charles Barkley não foi jogador do Lakers. No entanto, ele não desistiu da saída da Philadelphia. Desse modo, em 1992, ele conseguiu uma troca para o Phoenix Suns.

Na franquia do Arizona, Barkley viveu sua melhor fase como jogador. Logo na primeira temporada, em 1992/93, ele foi eleito MVP, com médias de 25.6 pontos, 12.2 rebotes e 5.1 assistências. Além disso, liderou o Suns às finais daquele ano, quando perderam para o Chicago Bulls de Michael Jordan.

Por fim, Barkley ainda teve uma breve passagem pelo Houston Rockets. Ao todo, em sua carreira, ele colecionou 11 seleções para o All-Star Game e outras 11 para os times All-NBA.

