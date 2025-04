Charles Barkley critica atuação de Jalen Green nos playoffs: “Desapareceu”

O lendário Charles Barkley perdeu a paciência com Jalen Green depois do quarto jogo da série entre Houston Rockets e Golden State Warriors. O ala-armador da equipe texana teve mais uma atuação apagada e, com isso, causou indignação no analista da TNT. O jovem titular anotou só oito pontos, três rebotes e uma assistência na derrota. Além disso, cometeu cinco desperdícios de posse.

“Jalen ‘desapareceu’ mais uma vez. E isso me deixa perplexo. Assim como Ime [Udoka, técnico do time], eu também acho que esse garoto pode se tornar um grande jogador nessa liga. Mas, para isso, precisa ser capaz de ajudar a sua equipe de várias formas. Ele para de pontuar e, de repente, é como se não estivesse mais dentro de quadra”, criticou o integrante do Hall da Fama.

Refletindo a maior parte da carreira, a trajetória de Green nos playoffs tem os altos e baixos como marca. Ele teve uma ótima atuação na única vitória do Rockets contra o Warriors, anotando 38 pontos em 25 arremessos. Mas, nas outras três partidas, ficou em dígitos simples de pontuação, enquanto converteu menos de 37% dos seus arremessos de quadra.

“Esse é um jogador que garantia, antes do início da temporada, que estava bem perto de estar em um dos times ideais da liga. Jalen contou vantagem a temporada inteira. Então, chega aos playoffs e não marca nem dez pontos em três de quatro partidas até agora? Isso simplesmente não pode acontecer, cara. É inaceitável”, sentenciou o ex-atleta do Rockets.

Consistência

Colega de bancada de Barkley, Kenny Smith também tem uma história no Rockets. Ele esteve no elenco de Houston que conquistou dois títulos na década de 1990. E, como um bom coadjuvante, sabia que nem sempre pontuar era o seu papel. O ex-jogador gostaria que Green jogasse mais com essa consciência. Afinal, o basquete envolve muito mais do que só fazer cestas.

“Eu não fui um superastro, como Charles. Era um cara que, assim como Jalen, estava tentando chegar lá. Por isso, independentemente do que ocorresse, eu começava os jogos pensando em fazer três coisas. Pressionava o homem da bola, corria de lado a outro da quadra e preenchia os espaços abertos sem a bola na linha de três pontos. Eram qualidades constantes em meu jogo”, lembrou o comentarista.

Smith admite que não tinha tanto potencial quanto Green. No entanto, isso não isenta o ala-armador de ser um atleta mais funcional para o time. “Do ponto de vista ofensivo, Jalen é bem mais talentoso do que eu. Tem mais recursos do que tinha, certamente. Mas ele também deveria ter ações para ajudar a equipe que fizesse não importa como esteja a sua atuação”, cobrou.

Mereça!

Charles Barkley, no entanto, seguiu bem menos “contido” em seus comentários sobre Jalen Green do que Smith. Os oito pontos do jogador aconteceram em 25 minutos, com três cestas em oito arremessos. E esse baixo volume também foi motivo para críticas do veterano. Não é fácil ter “passe livre” para arremessar na NBA, então o jovem deveria aproveitá-lo como um grande privilégio.

“O fato de Jalen ter tentado só oito arremessos, antes de tudo, é ridículo. Você não pode falar o que fala de si mesmo e só chutar oito vezes, pois não dá nem para saber se está com a mão fria ou quente. Esse garoto deveria entrar em quadra a cada noite pensando em tentar – no mínimo – 15 arremessos. Ele tem o sinal verde, então faça por merecer”, disparou o lendário ala-pivô.

