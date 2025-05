Celtics surpreende e entrevista Cooper Flagg para Draft

O Boston Celtics surpreendeu ao entrevistar Cooper Flagg para o próximo Draft da NBA. O jogador é visto como a provável escolha número 1 e deve acabar indo para o Dallas Mavericks. No entanto, o Celtics, que tem somente as escolhas número 28 e 32, falou com o jogador durante o Combine da NBA. A informação é de Kevin O’Connor, do site Yahoo Sports.

O que surpreende, além disso, é que Boston não tem muitas peças para trocar pela primeira seleção. No quesito escolhas de Draft futuras, a equipe não tem muitas. Depois disso, também não tem jogadores fáceis de trocar. Jayson Tatum, por exemplo, seria interesse de qualquer equipe, mas o Celtics nunca sinalizou vontade de trocá-lo. Ademais, sua lesão recente e salário também são problemas.

Mesmo se não conseguir Cooper Flagg no Draft, porém, a offseason promete ser movimentada para o Celtics. Caso não troque nenhum jogador, a equipe caminha para ter a maior folha salarial da história na próxima temporada. Por isso, Brian Windhorst, da ESPN, especulou que a franquia deve se mexer para tentar trocas seus salários grandes.

“No ano que vem, a folha salarial é de mais de US$430 milhões (contando as taxa por exceder os limites salariais da liga). O Celtics tem uma escolha de Draft, vai trazer Al-Horford de volta e já era. São US$500 milhões”.

“A franquia está donos novos, que gastaram US$6 bilhões. Não sei o que vou acontecer, mas tem uma possibilidade de não trazerem os caras de volta. Isso porque éo time mais caro da história do basquete”.

Para 2025/26, Jaylen Brown e Jayson Tatum vão receber US$53 e US54 milhões, respectivamente. Jrue Holiday, US$32 milhões, enquanto Kristaps Porzingis e Derrick White, US$30 milhões e US$28 milhões. A franquia é a terceira que mais gasta com salários na liga na atual temporada, mas será a que mais gasta a partir da próxima.

Com isso, então, Boston estará acima do segundo teto salarial da liga. Portanto, passará a receber punições como não poder trocar escolhas de Draft.

Embora Jaylen Brown e Jayson Tatum sejam “intocáveis”, mesmo com os altos salários, Jrue Holiday e Kristaps Porzingis estão em situações diferentes. Isso porque Holiday já tem 34 anos, e um contrato até 2027/28, mas já mostrou problemas de saúde. O jogador, porém, é visto como uma das peças que “virou a chave” para o título do ano passado, após chegar do Milwaukee Bucks.

Porzingis, por sua vez, tem problemas frequentes de lesão que o deixam fora de jogos. O pivô tem contrato até o fim da próxima temporada e poderia ser trocado com mais facilidade.

Destino de Flagg

Mesmo com a conversa com o Celtics, o destino do jogador parece traçado. Afinal, é difícil imaginar que o Dallas Mavericks não irá o escolher. Assim, ele formará um Big 3 ao lado de Anthony Davis e Kyrie Irving, garantindo os próximos anos da franquia.

