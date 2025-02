Campeão no All-Star, Mac McClung tem salário surpreendente

Mac McClung, do Orlando Magic, atual tricampeão do torneio de enterradas do All-Star, tem um salário de apenas US$25 mil na atual temporada. Em sua carreira, o jogador acumulou US$132 mil em salários. No entanto, o que surpreende é que o jogador já ganhou US$310 mil com seus títulos do Torneio de Enterradas.

Os dados salariais do jogador são do portal Spotrac. Contudo, os números só dizem respeito aos contratos com times da NBA, não contando seus ganhos com salários de duas vias. McClung já fechou conratos two way com Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers e Orlando Magic. Tais contratos, então, pagam 50% do piso salarial da liga. Assim, o jogador já teria levado ao menos mais US$1.5 milhão com o novo contrato.

McClung é uma das grandes notícias para os últimos torneios de enterradas. A competição tinha perdido audiência em anos recentes, em especial por não garantir as principais estrelas da liga para participar. Então, o jogador do Magic, com suas enterradas criativas sem ser muito alto (apenas 1.88m), conseguiu chamar atenção.

Na NBA, porém, a história é bem diferente. McClung só tem cinco jogos na carreira, somando 71 minutos. Dessa forma, tem 33 pontos, 14 rebotes e 12 assistências. Embora não seja um grande jogador nas quadras, os últimos três anos foram de vitórias do jogador no Dunk Contest.

Mas suas grandes performances têm ajudado até mesmo a atrair outros jogadores para a competição. Após sua terceira vitória, Ja Morant disse em publicação no X que “Mac pode me fazer decidir enterrar”. O armador do Grizzlies ainda marcou Zach LaVine e Aaron Gordon, que protagonizaram um duelo histórico em 2016, vencido por LaVine. Além disso, Giannis Antetokounmpo também respondeu Morant, dizendo que também participaria se o astro do Memphis Grizzlies confirmasse presença.

Caso os quatro participassem, seria a primeira vez na história que três jogadores que já foram All-Star participariam de um mesmo torneio de enterradas. Embora LaVine, Victor Oladipo e Giannis tenham participado em 2015, por exemplo, nenhum deles havia sido chamado para o jogo das estrelas na época.

Dessa forma, Mac McClung pode ter ajudado a “reviver” um dos principais eventos do All-Star Weekend da NBA, mesmo sem um grande salário. Vale dizer, porém, que o jogador disse que não deve voltar ao torneio no próximo ano. Além disso, os US$300 mil que ele ganhou representam 20% de seus eventuais ganhos totais na carreira. Ademais, com a competição potencialmente “carregada” de estrelas, ele pode querer participar do desafio.

