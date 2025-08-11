Cam Thomas considera aceitar oferta qualificatória do Nets

Sem acordo para uma extensão de contrato, Cam Thomas deverá aceitar a oferta qualificatória do Brooklyn Nets. A informação é de Jake Fischer, do portal Substack. De acordo com o jornalista, é provável que o ala-armador siga no time de Nova Iorque na próxima temporada. Desse modo, Thomas vai focar na offseason de 2026.

“O Brooklyn Nets não tem feito nenhum esforço agressivo para manter Cam Thomas em um contrato de longo prazo, segundo fontes. Essas fontes também dizem que Thomas está demonstrando um interesse crescente em jogar a próxima temporada com um contrato de quase US$6 milhões. Assim, ele garante o direito de desfrutar de uma verdadeira agência livre na próxima offseason”, revelou Fischer.

Ao final da temporada, o Nets estendeu a oferta qualificatória de US$5,9 milhões a Thomas. Como resultado, o jogador de 23 anos se tornou agente livre restrito. Ou seja, a franquia pode igualar qualquer oferta pelo atlet. Mas caso não haja acordo para extensão, o ala-armador será agente livre irrestrito no ano que vem. Nesse caso, ele poderia assinar com qualquer time da NBA a partir de julho de 2026.

No último mês, Brian Lewis, do New York Post, divulgou a oferta do Nets para a renovação de contrato com Cam Thomas. De acordo com o repórter, a proposta da franquia foi de US$28 milhões por duas temporadas. No entanto, o atleta quer receber certa de US$30 milhões anuais, sendo US$120 milhões por quatro campanhas. Portanto, a possibilidade de acordo é remota.

Lewis informou ainda que Thomas quer ter um acordo semelhante ao de outros três jogadores: Immanuel Quickley, RJ Barrett e Tyler Herro. O camisa 24 do Nets, aliás, se coloca no mesmo patamar do trio. O armador do Toronto Raptors, por exemplo, vai receber US$32,5 milhões em 2025/26. Já o camisa 9 canadense terá um salário de US$27,7 milhões na próxima temporada, enquanto o atleta do Miami Heat vai embolsar US$31 milhões.

Apesar do impasse, Cam Thomas deseja seguir no Nets. Em entrevista ao canal WTKR News 3, o jogador falou dos laços com a franquia. Afinal, ele foi escolhido por Brooklyn no Draft de 2021 (pick 27). Portanto, ele disputou as últimas quatro temporadas pela equipe.

“Com toda a certeza quero continuar no Nets. Aqui é o meu lar. Fui escolhido pela equipe e criei laços com muitas pessoas da franquia. Então, eu realmente amo estar lá. Mas, ao mesmo tempo, você precisa fazer o que é melhor para você nos negócios. Então, vou lidar com isso com cautela, mas quero continuar porque amo Brooklyn”, disse Thomas.

Em 215 partidas pelo Nets, Cam Thomas alcançou médias de 15,1 pontos, 2,6 rebotes e 2,1 assistências. Na última campanhas, aliás, ele fez os melhores números da carreira: 24 pontos, 3,8 assistências e 3,3 rebotes. Desse modo foi o cestinha do time. Mas devido a algumas lesões, o ala-armador disputou apenas 25 jogos.

