Calouro garante segunda vitória do 76ers na NBA

A segunda vitória do Philadelphia 76ers na temporada da NBA teve a marca de um calouro. Com astros lesionados, a equipe contou com a melhor atuação da carreira de Jared McCain para derrotar o Charlotte Hornets na prorrogação. O ala-armador saiu do banco de reservas para marcar 27 pontos e, assim, ser o cestinha do time. O técnico Nick Nurse foi claro depois do jogo: o jovem salvou o dia.

“Graças a Deus, Jared teve essa atuação. Afinal, nós precisamos de cada um desses 27 pontos para vencer. Esse menino pode criar arremessos, infiltrar e finalizar com qualidade em torno da cesta. Mas, acima de tudo, atua com muita confiança e não para de atacar. Ele foi o grande impulso do qual precisávamos para ganhar hoje”, elogiou o treinador, após o triunfo por 107 a 105.

McCain converteu dez de 18 arremessos de quadra e comandou a ofensiva em uma noite ruim de Paul George. E, aliás, apareceu de formas diferentes nas etapas mais decisivas da vitória. Onze dos seus 27 pontos, por exemplo, aconteceram no último quarto. E assumiu a função de marcar o astro LaMelo Ball durante a prorrogação. Foi um teste para a capacidade do novato nos dois lados da quadra.

Publicidade

“Para mim, a questão é simplesmente estar focado. Há muito barulho em um jogo, então preciso acalmar a minha mente enquanto estou em quadra. O meu psicólogo chama isso de ‘sentir a dança’. Você sente o ritmo das coisas, os passos da dança, e simplesmente segue a batida. Isso é tudo o que queria, para resumir”, contou o jogador de 20 anos.

Leia mais sobre o Philadelphia 76ers

Pane geral

Pode parecer que Nurse exagerou, mas, de fato, McCain salvou o Sixers no último período. O calouro marcou 11 dos 21 pontos do quarto do time, que perdeu essa parcial por dez pontos. Com isso, os donos da casa desperdiçaram uma vantagem que chegou a estar em cinco posses de bola. O treinador prefere ver o copo nem tão vazio. Mas também não tão cheio.

Publicidade

“A ótima notícia é que construímos uma boa vantagem. Mas, de novo, tivemos uma daquelas sequências em que não caiu nada. O adversário, como resultado, saiu em transição e conseguiu cestas fáceis. Estou bem satisfeito com a marcação em meia quadra, pois os nossos esforço e execução foram perfeitos. Mas há momentos em que o ataque para”, atestou o treinador.

O que acalma Nurse é que a queda de produção não foi uma questão de qualidade de arremessos. Só pontaria descalibrada, no entanto, não torna essa “pane” mais aceitável. “Nós criamos bons arremessos a noite inteira. Mas, de repente, erramos cinco ou seis lances seguidos e tudo desanda. Não podemos deixar a ofensiva desidratar dessa forma”, concluiu.

Publicidade

Sem acreditar

Jared McCain mal pode acreditar nas situações que vive nas últimas semanas. Ele foi selecionado na 16ª posição do draft desse ano e, em um elenco de astros, não esperava atuar tanto de imediato. Mas, desde a pré-temporada, ganha espaço na rotação de Nurse. Aliás, jogar na NBA e liderar uma vitória do Philadelphia 76ers são coisas que o calouro nunca imaginou.

“Eu acho que digo isso todos os dias, mas cada jogo é um sonho para mim. Estou no elenco do Sixers, na NBA. Dá para acreditar? É loucura porque, hoje, estou em quadra marcando caras como LeBron James. Se você me contasse isso cinco anos atrás, por exemplo, diria que estava doido. Estar nessa posição é algo que nunca imaginei”, admitiu o jovem talento.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA