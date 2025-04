Calouro do Grizzlies tem queda feia e vira problema para playoffs da NBA

O calouro do Memphis Grizzlies, Jaylen Wells, deve perder os playoffs da NBA. Isso porque o ala-armador protagonizou um lance chocante na vitória sobre o Charlotte Hornets, na terça-feira (8). No final do segundo quarto, ele sofreu uma queda brusca após um lance de contra-ataque. No lance, bateu a cabeça no chão e preocupou a todos no ginásio.

Como resultado, Wells foi retirado de maca da quadra e imobilizado. A preocupação inicial, no entanto, não passou de um susto. O jogador não teve maiores problemas e a batida da cabeça não teve sequelas. A única notícia ruim foi que quebrou seu pulso. Assim, o calouro não deve retornar na atual temporada e será desfalque do Grizzlies nos playoffs da NBA. Veja o lance:

Grizzlies rookie Jaylen Wells injured in a horrific fall after a Hornets player undercut him (inadvertently) on a breakaway dunk. Publicidade Don’t watch this if you’re sensitive. pic.twitter.com/1mYQHyqMLC — Pensare Basketball (@PensareBBall) April 9, 2025

Wells ficou caído por oito minutos antes de ser retirado pela equipe médica. Ele foi levado a um hospital, onde apresentou movimentos em todas as extremidades, disse o técnico interino de Memphis, Tuomas Iisalo.

“Coloca tudo em xeque ver aquela situação e ver Jaylen daquela maneira. Ele é um garoto incrivelmente forte e teve uma ótima temporada”, disse Iisalo.

O pai do novato, Fred Wells, disse ao jornal Memphis Commercial Appeal que seu filho estava bem o suficiente para perguntar o placar do jogo. Mas ele sentia dores no rosto, no maxilar e nas costas.

“É difícil. Dei o passe, me virei e estava comemorando o ponto. Mas quando cheguei perto, a primeira coisa que vi foi sangue que me embrulhou estômago. Vamos continuar rezando por ele. É o próximo jogador a entrar. Isso dói. Temos sempre que estar preparados”, comentou Ja Morant.

O jogo ficou parado por 23 minutos. Então, após revisão, os árbitros marcaram uma falta flagrante 2 contra o jogador do Hornets, KJ Simpson, que foi quem trombou em Wells resultando na queda. Portanto, ele foi expulso do jogo. Logo após o lance, Simpson abaixou para ver a situação de Wells e ficou visivelmente perturbado enquanto o adversário recebia atendimento.

Selecionado na segunda rodada do Draft de 2024, Wells ainda não perdeu nenhum jogo pelo Memphis, tendo sido titular em 74 de 79 partidas. Em seu primeiro ano na NBA, ele soma médias de 10.5 pontos, 3.4 rebotes e 1.7 assistência. Com a vitória, o Grizzlies chegou a 47 triunfos e igualou as campanhas de Los Angeles Clippers, Denver Nuggets e Golden State Warriors.

