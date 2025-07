Bronny James abre o jogo sobre rumores de troca

A offseason da NBA deu força à narrativa de que LeBron James pode sair da NBA. As notícias começaram a circular nos últimos dias após possíveis falas do agente Rich Paul, que teria indicado insatisfações do astro com o Los Angeles Lakers. Até mesmo o filho do camisa 23, o armador Bronny James, comentou sobre os rumores de troca.

Continua após a publicidade

Bronny falou sobre a situação após um treino do time do Lakers na Summer League. Em coletiva, ele revelou que um amigo o ligou para perguntar sobre os rumores de troca que seu pai estava sendo citado. O armador de Los Angeles, no entanto, respondeu: “Não faço ideia do que você está falando”.

Aos repórteres, Bronny James reforçou a posição. De acordo com ele, LeBron o pede para que não fique atento aos rumores que são noticiados, para que o fique focado em sua própria evolução.

Continua após a publicidade

“Eu realmente não dou atenção para os rumores”, disse Bronny. “Tem muita coisa circulando por aí que eu nem acompanho. A gente não fala muito sobre isso. Acho que, quando esse tipo de coisa aparece, meu pai só me diz para não me preocupar, para nem prestar atenção. Ele me diz: ‘Apenas foque no que você está fazendo agora’. Então, acho bom que ele me diga para não me envolver”.

Leia mais

Apesar da posição de Bronny, os rumores de troca de LeBron James ganha força a cada dia. O primeiro a noticiar algo sobre foi Shams Charania, da ESPN. O jornalista revelou uma conversa que teve com o agente do camisa 23. Segundo Rich Paul, o craque de 40 anos tem apenas um desejo: “competir em um time capaz de ser campeão”. No entanto, ele não estaria vendo esforços de Los Angeles para construir um time assim.

Continua após a publicidade

A possível insatisfação de LeBron James, assim, chamou a atenção de alguns times para uma possível troca. Ainda de acordo com Charania, pelo menos quatro equipes da NBA teriam consultado Paul para falar sobre um negócio.

Após os rumores iniciais sobre James, foi a vez de Brian Windhorst, da ESPN, falar sobre. De acordo com o jornalista, um negócio é improvável nos últimos anos. Porém, com as versões recentes de Rich Paul, ele não descarta que enfim Lakers e LeBron se separem.

Continua após a publicidade

“LeBron nunca ficou com contrato expirante na NBA. Nas nove vezes que ele estendeu, com todos os times que já passou, ele jamais passou por isso. James jamais deixou de ser o cara da franquia, como é agora. E o que acontece quando você tem um jogador com contrato expirante em um time? Então, James é visto como opção de troca”, afirmou o jornalista.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA