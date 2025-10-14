Bijan Robinson brilha e Falcons supera Bills na NFL

O Atlanta Falcons bateu o Buffalo Bills na noite de segunda-feira (13) por 24 a 14 em grande jogo de Bijan Robinson para fechar a sexta semana da NFL. Foi a terceira vitória do time de Atlanta em cinco partidas, enquanto o Bills perdeu a segunda em seis. Michael Penix liderou o time de Atlanta com 250 jardas e um TD. Por outro lado, Josh Allen teve muitos problemas, sendo interceptado duas vezes.

O Falcons foi melhor desde o começo do jogo, especialmente com o jogo terrestre de Robinson. Ele teve nada menos que 170 jardas em 19 tentativas, enquanto Drake London ficou com 158 jardas aéreas. Ambos ficaram com um TD no embate.

Apesar de jogar em casa, o Falcons não era o favorito para a partida na NFL. Isso porque o Bills conta com o atual MVP da liga e o time vinha de quatro vitórias em cinco jogos. Mas uma corrida de 81 jardas de Robinson no segundo quarto deu ao time de Atlanta uma grande vantagem.

O Falcons abriu o placar em 7 a 0 com uma corrida de Tyler Allgeier, mas o Bills empatou na sequência com Dawson Knox. Depois disso, no entanto, só deu o time da casa.

London deixou em 14 a 7, enquanto a defesa de Atlanta não deixava Josh Allen em paz. Como resultado, o Bills, em sete jogadas, teve só 17 jardas. Depois, em um só lance, Bijan Robinson correu para 81 jardas para deixar o Falcons na frente por 21 a 7 diante de um dos melhores times da NFL.

Então, um festival de punts aconteceu até que Dee Alford interceptou passe de Allen. O Falcons até tentou com dois grandes passes de Penix, sendo um de 39, mas em vão. Não havia tempo e o time estava longe demais para tentar um chute.

Já no segundo tempo, o Bills cortou a diferença com touchdown de Ray Davis. Os times seguiram bem em suas defesas e o Falcons ampliou em 24 a 14 quando Parker Romo chutou de 33 jardas (depois de ter um bloqueado). Por fim, Allen foi interceptado mais uma vez, confirmando o resultado.

(4-2) Buffalo Bills 14 x 24 Atlanta Falcons (3-2)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R Josh Allen Bills 26 15 57.7% 180 2 2 4 72.6 Michael Penix Falcons 32 20 62.5 250 1 0 2 97.1

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD James Cook Bills 17 87 0 Bijan Robinson Falcons 19 170 1

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Dawson Knox Bills 1 19 1 Ray Davis Bills 2 19 1 Drake London Falcons 10 158 1 Bijan Robinson Falcons 6 68 0

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

Outro jogo

Por fim, para concluir a sexta rodada da NFL, o Chicago Bears bateu o Washington Commanders por 25 a 24. Enquanto o Bears chegou ao terceiro triunfo em cinco jogos, o time da capital está com três vitórias e três derrotas.

