Basquete e transformação social: time de Minas Gerais protagoniza prevenção a dependência química

A Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 58% da população brasileira acima de 15 anos consome álcool regularmente. Em relação a drogas ilícitas, são quase 5 milhões de usuários no país, sendo 7% jovens, conforme levantamento da Fiocruz em conjunto com o IBGE. Dado esse cenário, a prática esportiva surge como aliada na prevenção ao uso de substâncias, promovendo socialização e alternativas que reduzem os riscos da dependência.

Um dos principais projetos esportivos que proporcionam inclusão social por meio da formação de futuros talentos ocorre na cidade de Contagem, em Minas Gerais. O Contagem Towers, time de basquete Bicampeão Mineiro do masculino e terceiro lugar na Liga Ouro 2017, já impactou a vida de mais de 600 jovens, conscientizando-os sobre as consequências do uso de álcool e drogas.

“É motivo de muito orgulho para o Contagem Towers ser um dos precursores na prevenção ao uso de drogas por meio do esporte em Minas Gerais. O time surgiu com o intuito de oferecer uma nova oportunidade aos jovens da nossa cidade, proporcionando um futuro promissor e de transformação social. Hoje, temos categorias de base que competem a nível estadual e nacional, e ver onde nossa iniciativa chegou é o combustível que nos impulsiona a continuar mudando vidas”, afirma Wanderson Trigueiro, coordenador do Contagem Towers.

O projeto oferece atendimento a crianças de 7 a 12 anos nas escolinhas e a jovens de 13 a 17 anos nas equipes de desenvolvimento, que disputam torneios oficiais, como o Campeonato Mineiro e ligas regionais. Atualmente, o clube acolhe 150 atletas.

O basquete tem se mostrado uma ferramenta eficaz nesse processo de transformação social, tanto que, segundo estudo do Sports Value, a porcentagem de brasileiros praticantes ativos da modalidade saltou de 2% para 8% após a pandemia da Covid-19, período marcado pela “explosão” de lives e comunidades nas mídias sociais.

“O basquete, assim como outros esportes, tem o poder de unir pessoas e transformar realidades, especialmente quando é abraçado pela nossa juventude. O acesso às principais ligas do mundo, como a NBA, e a ídolos geracionais, como LeBron James e Stephen Curry, inspiram exemplos de disciplina, trabalho em equipe, habilidades de liderança e um estilo de vida saudável, fazendo com que a prática no país aumente cada vez mais”, destaca o coordenador.

