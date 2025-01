Bam Adebayo prevê novato do Heat como melhor defensor da NBA

Bam Adebayo sabe que o impasse com Jimmy Butler colocou o Miami Heat no “olho do furacão” do mercado da NBA. A equipe tenta manter a competitividade com um astro descontente, enquanto convive com uma onda de rumores. Mas, dentro de quadra, o time teve uma boa notícia. Em meio à crise, o novato Kel’El Ware subiu de produção para ser um diferencial nos dois lados da quadra.

“Kel’El, antes de tudo, tem 2,13m de altura. E, como todos sabem, não dá para ensinar alguém a ser alto. Mas não é só isso: ele também é muito atlético e coordenado, pega rebotes e bloqueia arremessos. O seu motor nunca para em quadra. Então, junte tudo isso e tem o pacote completo. Acho que é um perfil que pode ganhar uns dois prêmios de melhor defensor da liga”, projetou o especialista defensivo.

Nos últimos dois jogos do Heat, Ware registrou médias de 22,5 pontos, 11,5 rebotes e 2,0 tocos. Ele acertou metade dos seus arremessos de quadra, incluindo três bolas de longa distância, enquanto não cometeu nenhum turnover. Foi titular pela primeira vez na carreira nessa terça-feira, durante a derrota contra o Portland Trail Blazers. Erik Spoelstra só teve elogios ao jovem depois da partida.

“Ele já nos ajudou muito nos rebotes e proteção do aro. E só vai melhorar com o tempo. A tomada de decisão sobre quando sair do garrafão para fechar espaços ou saltar para contestar um arremesso pode melhorar, por exemplo. Mas o seu potencial é animador para nós. Por isso, ele está no quinteto titular agora. Simplesmente precisávamos de mais Kel’El em quadra”, admitiu o técnico campeão da NBA.

Aprovado

Bam Adebayo e Erik Spoelstra refletem a percepção do elenco inteiro do Heat sobre a ascensão de Ware no cenário da NBA. Todos estão impressionados, a princípio, com a performance do novato e a versatilidade que oferece nos dois lados da quadra. Jaime Jaquez, por exemplo, crê que a presença do jovem amplia as perspectivas do ataque de Miami.

“Tudo fica bem mais fácil quando você tem um pivô como Kel’El ao seu lado. Bem mais fácil. É complicado achar um jogador que converta arremessos de longa distância e, ao mesmo tempo, pressione tanto as defesas nos pick-and-rolls. Todas as vezes que ataca o garrafão, a marcação tem um dilema. Ele é um ativo valioso para nós porque é um problema para os outros times”, resumiu o ala.

O lado ofensivo sempre ganha mais destaque, mas Tyler Herro fez questão de enfatizar como Ware impacta a defesa. É um jogador que deixa os companheiros atuarem mais livres. “Adoro jogar com Kel’El, pois dá muita cobertura e proteção para os jogadores mais baixos – como eu. A dinâmica que traz para o nosso ataque é diferente mesmo. Mas, acima de tudo, tê-lo protegendo o garrafão é um alívio”, elogiou o ala-armador.

Nova fase

A tendência é que a parceria entre Ware e Adebayo seja uma nova tendência no Heat. Mas, apesar do sucesso imediato, é um processo que se inicia. Os dois atletas, afinal, atuarem só 27 minutos juntos na temporada até agora. O novato admite que ainda é uma adaptação atuar ao lado de uma das referências do time. No entanto, sente que está no lugar que sempre visualizou.

“Se acostumar com uma nova dupla de garrafão sempre vai dar um pouco de trabalho. É uma questão de entrosamento com o outro jogador, em síntese. Mas a verdade é que eu estou me preparando há muito tempo para esse momento: ser um titular na NBA”, cravou o jovem pivô.

