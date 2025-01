Com triplo-duplo histórico, LeBron James lidera Lakers em vitória sobre Wizards

LeBron James e Anthony Davis comandaram a vitória tranquila do Los Angeles Lakers sobre o Washington Wizards por 111 a 88. Em um jogo protocolar, o grande astro da franquia atingiu mais uma marca histórica. Isso porque LeBron se tornou o segundo jogador de 40 anos da história da NBA a anotar um triplo-duplo. Além disso, a rodada desta terça-feira (21), que abriu a semana da rivalidade da liga, contou com outros quatro jogos.

O Lakers enfrentou o pior time da NBA e, apesar de alguns momentos mais apertados, sempre esteve no controle das ações. Agora são três vitórias nos últimos quatro jogos, e a tentativa de se afirmar em 2024/25 continua. A franquia soma 23 triunfos e 18 derrotas, ocupando a sexta posição do Oeste. Agora a equipe se prepara para a quinta-feira (23) quando joga o clássico contra o Boston Celtics.

Por outro lado, Washington segue muito forte no projeto de reconstrução e em busca da primeira escolha do Draft de 2025. A franquia não sabe o que é vencer desde que superou o Chicago Bulls no primeiro dia de 2025. Assim, são 11 derrotas seguidas. Ou seja, a pior sequência de toda a liga. O Wizards tem a pior campanha do Leste e da NBA com seis triunfos em 42 partidas. A equipe também volta a jogar na quinta-feira, quando encara o Los Angeles Clippers.

Publicidade

LeBron James igualou Karl Malone, como os únicos jogadores da história do basquete a produzir um triplo-duplo aos 40 anos. Ele é o jogador mais velho a obter a marca anotando 20 pontos no mesmo jogo.

Então, confira como foi a vitória do Lakers de LeBron James sobre o Wizards de Jordan Poole.

Sem fazer força, Lakers leva

Não que tenha sido uma partida perfeita para Los Angeles, mas não precisou. Apesar de alguns momentos de desvantagem e corridas rivais, o rival nunca pareceu estar no controle do confronto.

Publicidade

Após um início de jogo com muitos erros de ataque, as equipes se acalmaram e um Anthony Davis agressivo dominou os primeiros 12 minutos. O time da casa chegou a estar quatro pontos atrás, mas o pivô fez nove pontos no quarto inicial, o que incluiu até uma bola tripla. Los Angeles terminou com seis de vantagem.

No segundo período, foi a hora de LeBron James comandar. Com Davis passando grande parte do tempo no banco, o camisa 23 anotou dez pontos. Isso incluiu, aliás, uma incrível enterrada sobre Jonas Valanciunas, após lindo passe de Austin Reaves. Apesar de não conseguir abrir uma grande vantagem, a liderança era de dez pontos no intervalo.

Publicidade

No terceiro quarto, a dinâmica entre os dois craques foi excelente. Eles anotaram 15 dos 30 pontos do Lakers no período. Em menos de cinco minutos da volta do intervalo, a vantagem era de 18 para a equipe. Mas Washignton fez uma nova corrida para diminuir a vantagem para 12.

Nos minutos finais, o Wizards tentava uma reação com Davis no banco, mas LeBron James comandava as ações para manter o Lakers em uma vantagem segura. Foram cinco assistências, incluindo duas para Dorian Finney-Smith, que fez jogo super eficiente com 16 pontos. Austin Reaves também foi decisivo com sete pontos. No fim, deu tempo de Bronny James entrar e arrancar suspiros da torcida com um roubo de bola e um fadeaway que não caiu.

Publicidade

Leia mais!

Garotos de Washington fazem jogo honesto

Apesar de perder por 23 pontos, Washington não jogou tão mal a ponto de parecer que deveria ser dominado no placar. Mas de fato, a equipe viveu de alguns pequenos gatilhos e momentos de seus jovens ao longo do duelo.

Jordan Poole e Corey Kispert comandaram o ataque para começar. O armador acertou alguns chutes difíceis para manter o jogo equilibrado, enquanto a movimentação do ala gerava muitos chutes abertos para o time visitante.

Alex Sarr não foi brilhante no ataque, mas entregou algumas boas posses defensivas. Ele conseguiu três tocos só no segundo período, e outros três ao longo da partida. Sempre na cobertura e proteção de aro, ele mostrou um pouco do quão especial pode ser desse lado da quadra, enquanto ainda tem um longo caminho para percorrer ofensivamente.

Publicidade

No terceiro período, foi Bilal Coulibaly quem manteve as chances do time, anotando 12 pontos. O salto do francês em relação ao primeiro ano é real. Quando seu arremesso está caindo, sua capacidade atlética o transforma em um ala muito interessante.

Por fim, o time teve mais dificuldades no último quarto. Com uma defesa mais apertada de Los Angeles, Washington cometeu mais erros de ataque do que cestas nos últimos 12 minutos. Não foi o suficiente para fazer o Wizards superar o Lakers de LeBron James.

Publicidade

(6-36) Washington Wizards 88 x 111 Los Angeles Lakers (23-18)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Bilal Coulibaly 17 6 4 1 2 Jordan Poole 15 7 3 2 0 Corey Kispert 15 4 2 1 0 Kyle Kuzma 12 9 5 0 0 Alex Sarr 10 6 2 1 5

Três pontos: 11-43; Poole: 4-12

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 29 16 5 1 4 LeBron James 21 10 13 2 1 Austin Reaves 16 2 8 1 0 Dorian Finney-Smith 16 2 0 0 0 Rui Hachimura 9 5 0 1 0

Três pontos: 11-34; Finney-Smith: 4-6

Publicidade

Outros jogos

A rodada dessa terça contou com outras quatro partidas, além da vitória do Lakers de LeBron James sobre o Wizards de Jordan Poole. Então, confira os resultados e estatísticas dos duelos do dia na NBA.

(15-27) Philadelphia 76ers 109 x 144 Denver Nuggets (27-16)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 28 2 10 2 0 Guerschon Yabusele 22 3 3 0 0 Paul George 11 5 9 1 1 Justin Edwards 11 3 1 1 0 Eric Gordon 9 0 3 0 0

Três pontos: 15-38; Yabusele: 4-5

Publicidade

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 27 13 10 4 1 Julian Strawther 23 3 2 0 0 Christian Braun 20 2 2 1 0 Michael Porter Jr. 19 6 1 0 0 Aaron Gordon 19 0 3 0 0

Três pontos: 16-31; Strawther: 5-9

Publicidade

(29-16) New York Knicks 99 x 95 Brooklyn Nets (14-30)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 25 16 6 3 2 OG Anunoby 20 4 3 3 1 Jalen Brunson 17 3 4 0 0 Josh Hart 7 12 9 2 0 Precious Achiuwa 11 4 1 1 0

Três pontos: 8-28; Bridges: 2-6

Publicidade

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 23 2 10 1 3 Cam Johnson 16 3 2 0 2 Tyrese Martin 13 7 1 0 0 Nic Claxton 8 12 2 2 0 Noah Clowney 10 6 1 1 2

Três pontos: 12-40; Russell: 4-11

Publicidade

(15-28) Portland Trail Blazers 116 x 107 Miami Heat (21-21)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 24 4 3 0 1 Deandre Ayton 22 15 2 1 0 Jerami Grant 18 2 1 0 2 Deni Avdija 16 10 5 2 0 Shaedon Sharpe 12 5 4 0 0

Três pontos: 15-43; Simons: 6-12

Publicidade

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Duncan Robinson 22 5 4 0 1 Kel’el Ware 20 15 0 0 2 Jimmy Butler 13 4 8 0 0 Bam Adebayo 12 10 0 0 0 Nikola Jovic 12 4 8 0 0

Três pontos: 14-42; Robinson: 6-12

Publicidade

(23-22) Orlando Magic 93 x 109 Toronto Raptors (11-32)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 26 12 2 0 1 Kentavious Caldwell-Pope 20 1 1 2 0 Anthony Black 17 7 2 2 0 Wendell Carter Jr 10 10 3 0 0 Tristan Da Silva 9 5 4 0 1

Três pontos: 9-31; Banchero: 3-7

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 19 8 2 1 0 Scottie Barnes 17 11 8 2 1 Gradey Dick 17 1 1 0 0 Bruce Brown 15 5 5 1 0 Kelly Olynyk 12 3 3 1 4

Três pontos: 13-25; Olynyk: 2-2

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA