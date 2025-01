Jayson Tatum lidera e Celtics atropela Warriors

Com 22 pontos, Jayson Tatum liderou a vitória avassaladora do Boston Celtics sobre o Golden State Warriors nesta segunda-feira (20), no Chase Center. A derrota por 125 x 85 é a pior marca dos últimos 40 anos do time da Califórnia jogando em casa. A rodada especial de Matin Luther King Day começou mais cedo e contou com outros sete jogos.

Se o Celtics contou com um forte jogo coletivo para dominar a partida, o Warriors, por outro lado, não teve muito para se orgulhar. Stephen Curry foi o cestinha com 18 pontos. Mas apenas ele e Moses Moody, 13, fizeram mais de dez pontos na partida. Por fim, o brasileiro Gui Santos terminou o jogo com sete pontos em 27 minutos.

Logo no primeiro quarto o Celtics já mostrou que seria um jogo difícil para o Warriors. Kristaps Porzingis anotou oito pontos no período. Além disso, o time teve aproveitamento de 45,5% do perímetro. Do outro lado, os donos da casa sofriam com a forte defesa do time de Boston. Em 12 tentativas do perímetro, o time de Steve Kerr acertou apenas uma.

Com 11 pontos de vantagem, o Celtics entrou tranquilo no segundo quarto. O aproveitamento caiu, mas defensivamente o time seguiu bem. O Warriors até tentava, mas não tinha sucesso nas bolas de três pontos. Foram 24 tentativas e apenas três acertos durante todo o primeiro tempo. Assim, Boston foi ao intervalo vencendo por 54 x 39.

A situação já era complicada, mas ainda iria piorar muito. Jayson Tatum fez 12 pontos no terceiro quarto e comandou um ataque praticamente perfeito do Celtics contra o Warriors. Os visitantes acertaram 16 dos 24 arremessos de quadra e converteram 66,7% do perímetro. Dessa maneira, abriram mais 19 pontos de vantagem.

Com o jogo decidido, Joe Mazzulla tirou seus principais jogadores de quadra. Mas, mesmo sem Jayson Tatum durante todo o quarto período, o Celtics seguiu dominando o Warriors. Foi a chance de nomes como Jordan Walsh e Baylor Scheierman terem minutos e produzirem. No fim, o Celtics ainda venceu por 28 x 22 e terminou o jogo com um atropelo de 40 pontos sobre Golden State.

(30-13) Boston Celtics 125 x 85 Golden State Warriors (21-21)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 22 9 7 2 0 Kristaps Porzingis 18 7 2 1 0 Jaylen Brown 17 4 2 0 0 Payton Pritchard 14 2 9 1 1 Sam Hauser 11 2 1 1 1

Três pontos: 20-48; Hauser: 3-6

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 18 3 4 2 0 Moses Moody 13 6 5 1 1 Quinten Post 9 1 3 0 1 Gui Santos 7 2 0 1 0 Kevon Looney 5 7 1 0 0

Três pontos: 14-53; Curry: 4-12

Outros jogos da rodada

(23-20) Dallas Mavericks 105 x 110 Charlotte Hornets (11-28)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 33 4 3 3 0 Daniel Gafford 31 15 3 1 7 PJ Washington 13 9 1 1 0 Naji Marshall 8 5 4 1 0 Spencer Dinwiddie 7 5 3 2 0

Três pontos: 6-32; Irving: 3-8

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 23 7 9 1 1 Miles Bridges 23 5 2 0 1 Nick Smith Jr. 19 3 1 1 0 Mark Williams 13 13 2 1 3 Cody Martin 10 7 7 1 1

Três pontos: 17-39; Smith Jr.: 5-8

(22-21) Detroit Pistons 107 x 96 Houston Rockets (28-14)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 32 9 7 1 1 Malik Beasley 17 0 1 2 0 Jalen Duren 16 14 3 4 2 Ausar Thompson 11 9 0 0 1 Tim Hardaway Jr. 10 1 2 1 0

Três pontos: 10-27; Cunningham: 3-5

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 20 5 2 6 0 Jalen Green 19 4 4 1 0 Amen Thompson 17 6 5 3 0 Alperen Sengun 11 8 5 0 0 Cam Whitmore 10 6 2 1 0

Três pontos: 11-39; VanVleet: 5-13

(22-21) Minnesota Timberwolves 106 x 108 Memphis Grizzlies (28-15)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 32 4 3 0 1 Naz Reid 29 8 1 0 0 Rob Dillingham 15 3 2 0 0 Jaden McDaniels 11 12 1 2 2 Julius Randle 5 11 7 0 2

Três pontos: 14-43; Reid: 5-10

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 24 11 0 1 2 Desmond Bane 22 6 5 2 0 Ja Morant 19 4 7 1 0 Jaylen Wells 13 2 1 0 0 Luke Kennard 7 4 2 1 0

Três pontos: 7-33; Bane: 4-6

(22-20) Atlanta Hawks 110 x 119 New York Knicks (28-16)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 27 3 6 3 1 De’Andre Hunter 22 0 1 0 1 Onyeka Okongwu 14 9 2 2 0 Clint Capela 12 9 0 0 2 Jalen Johnson 11 12 4 0 1

Três pontos: 13-30; Young: 6-12

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 34 1 6 1 0 Mikal Bridges 26 1 4 0 0 Josh Hart 14 9 5 2 0 Karl-Anthony Towns 13 9 7 0 1 Cameron Payne 10 1 2 2 0

Três pontos: 9-26; Brunson: 3-5

(21-21) Phoenix Suns 92 x 118 Cleveland Cavaliers (36-6)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 23 7 1 0 2 Devin Booker 15 3 4 0 1 Tyus Jones 13 1 4 0 0 Grayson Allen 10 3 2 1 0 Damion Lee 9 2 1 0 0

Três pontos: 10-26; Jones: 3-6

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 33 5 5 1 0 Darius Garland 16 2 7 3 0 Jarrett Allen 12 11 2 0 0 Jaylon Tyson 10 5 2 1 0 Sam Merrill 10 2 1 2 0

Três pontos: 19-46; Mitchell: 4-9

(10-31) Utah Jazz 119 x 123 New Orleans Pelicans (12-32)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 23 4 7 1 0 Isaiah Collier 20 3 11 1 0 Walker Kessler 19 13 2 0 1 Svi Mykhailiuk 19 4 0 0 2 Kyle Filipowski 10 17 1 0 0

Três pontos: 11-46; Mykhailiuk: 4-10

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 45 8 4 0 3 Dejounte Murray 26 9 11 2 0 Trey Murphy 24 7 2 2 2 Jordan Hawkins 18 1 0 2 0 Daniel Theis 4 8 6 0 0

Três pontos: 15-42; McCollum: 5-13

(19-25) Chicago Bulls 112 x 99 Los Angeles Clippers (24-18)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 35 3 0 0 0 Josh Giddey 18 10 9 1 0 Talen Horton-Tucker 18 1 3 0 0 Nikola Vucevic 14 8 4 3 1 Patrick Williams 8 5 3 0 1

Três pontos: 15-46; LaVine: 5-12

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 27 2 2 1 0 James Harden 17 5 10 1 1 Derrick Jones Jr. 12 6 0 0 0 Terance Mann 12 2 0 0 2 Mo Bamba 10 7 0 0 0

Três pontos: 9-42; Harden: 3-13

