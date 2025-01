Calouro do Heat brilha contra Victor Wembanyama

Kel’el Ware, calouro do Miami Heat, foi o grande destaque diante de Victor Wembanyama na vitória sobre o San Antonio Spurs por 128 a 107 no domingo (19). A equipe da Flórida contou com 25 pontos e oiro rebotes de Ware, enquanto Duncan Robinson fez 21 pontos e cinco cestas de três. Jimmy Butler, em seu segundo jogo após suspensão, adicionou oito pontos e sete assistências. Por outro lado, Wembanyama ficou com 21 pontos e dez rebotes.

Como resultado, o Heat possui 21 vitórias e 20 derrotas, ocupando o oitavo lugar no Leste. Já o Spurs, que perdeu a terceira consecutiva, soma 19 triunfos em 41 jogos.

Mas a presença do calouro contra Victor Wembanyama foi ideia do técnico Erik Spoelstra, fazendo o Heat atuar com dois jogadores de garrafão. Assim, Bam Adebayo e Ware tiveram sucesso na cobertura sobre o francês.

“Eles foram muito dinâmicos”, disse Spoelstra. “É algo que a gente vem trabalhando lentamente. Eu sei que Kel’el gera várias opções em quadra, então deixe a gente fazer o nosso trabalho. Deixem que ele faça o que está fazendo. Nossa ideia era de desenvolver o jogador, enquanto ele fica mais confortável com sua função. Então, ele realmente tem um impacto no jogo”.

Apesar de Abebayo fazer apenas seis pontos, ele ajudou com 11 rebotes e cinco assistências. Além disso, ele contribuiu muito na defesa em cima de Victor Wembanyama.

Aliás, a ideia de ter dois jogadores grandes vem de longos anos sob o comando de Spoelstra. Há muito tempo, o técnico tenta encontrar um pivô para fazer dupla com Bam Adebayo. Foi assim com vários nomes nas últimas temporadas. Meyers Leonard e Kelly Olynyk, por exemplo, foram titulares ao lado de Adebayo. Desde então, ele testou alguns atletas na função.

Nada funcionou.

Desde o Draft, no entanto, Spoelstra vem falando sobre a chance de poder utilizar Adebayo como ala-pivô. O motivo: o calouro Ware dá ao Heat a possibilidade de espaçamento de quadra. Não por menos, ele entrou em quadra contra o Spurs com aproveitamento de 43.3% nos arremessos de três.

“Foi o que mudou o jogo”, disse Spoelstra. “Eles foram incríveis defensivamente. É o tipo de energia que move o grupo, então nos dá uma boa transição. Este velho técnico está tentando juntar os pontos. Normalmente, quando a gente defende, nós jogamos com energia. A cesta fica ‘maior’ para a gente. Então, nosso ataque, que não vem sendo como a gente quer por toda a temporada, começa a funcionar”.

De fato, o ataque do Heat funcionou. Afinal, o time acertou 18 das 33 tentativas de três. Ou seja, 54.5% de aproveitamento.

Apesar de o Spurs começar melhor (30 a 20 no primeiro quarto), o calouro anotou nove pontos no segundo período para deixar o Heat na frente por 46 a 41. Então, no segundo tempo, Miami não deu a menor chance ao oponente. Só no terceiro quarto, foram 46 pontos e a diferença chegou aos 27. Por fim, nos 12 minutos decisivos, já não havia mais o que fazer.

