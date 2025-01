O período de janeiro e fevereiro é sempre um dos mais movimentados nas negociações. Isso porque as equipes que vão competir pelo título tentam se reforçar, enquanto quem vai reconstruir começa a “vender” suas principais peças. Mas nem sempre as chegadas e saídas dão certo. Por isso, vamos ver como os jogadores trocados em 2024 se saíram na NBA após um ano.

Pascal Siakam para o Indiana Pacers

Em janeiro, o Toronto Raptors decidiu que era hora de abraçar o processo de reconstrução. Então, a equipe trocou seu melhor jogador, duas vezes All-Star, Pascal Siakamm para iniciar o tank. Diversos times eram vistos como interessados. Dentre eles, Golden State Warriors e Dallas Mavericks. Mas quem levou o astro foi o Indiana Pacers.

Em Indiana, o ala-pivô tem médias de 20.7 pontos, 3.5 assistências e 7.6 rebotes por jogo. Seu aproveitamento de três pontos, 40.1%, também é melhor do que já conseguiu em qualquer temporada pelo Raptors.

Para além dos números, porém, Siakam conseguiu levar o time para as finais de conferência, algo não visto desde 2013/14. O camaronês fez uma grande dupla com Tyrese Haliburton, e parece ser a peça que faltava para o Pacers voltar a ser competitivo na NBA.

OG Anunoby pra o New York Knicks

Em dezembro de 2024, o New York Knicks enviou RJ Barrett e Immanuel Quickley para o Toronto Raptors em troca de OG Anunoby. Foi mais uma movimentação da equipe canadense rumando à reconstrução.

Em Nova York, Anunoby melhorou a defesa do time e nos arremesso de três, algo que até então faltava para a equipe. Suas médias são boas, com 15.3 pontos por jogo e 4.6 rebotes. Além disso, foi um dos principais jogadores na série contra o Philadelphia 76ers, uma das vitórias mais significantes para o Knicks nas últimas temporadas.

O jogador, então, assinou uma extensão contratual com a franquia, garantindo sua permanência a longo prazo e fazendo com que a troca valesse a pena para ambos os lados.

Buddy Hield para o Philadelphia 76ers

Aqui começa a parte onde nem tudo pode ser sucesso. Afinal, Hield foi para o Sixers em troca com o Indiana Pacers em janeiro de 2024. O objetivo era que o jogador trouxesse arremesso de três para a equipe, algo que Philadelphia carecia naquele momento.

Entretanto, isso não aconteceu. Hield conseguiu apenas 12.2 pontos por jogo, com 38.9% da linha de três. Nem são números ruins se considerarmos que ele vinha do banco, mas sua defesa ruim e inconsistência, com noites muito boas e muito ruins, fizeram com que a troca não fosse tão valiosa assim.

Dessa forma, Hield saiu de graça para o Golden State Warriors e não ficou nem meia temporada com o Sixers.

Bojan Bogdanovic e Alec Burks para o New York Knicks

Continuando a fortalecer seu elenco, o Knicks trouxe Bojan Bogdanovic e Alec Burks do Detroit Pistons. A ideia era trazer bons arremessadores do banco, que conseguissem criar suas próprias oportunidades.

Bogdanovic até ajudou em primeiro momento, mas se lesionou e saiu da rotação. Agora, nem mesmo segue na NBA. Enquanto isso, Burks não caiu nas graças do técnico Tom Thibodeau, e não ajudou o time nos playoffs. Então, atualmente está no Miami Heat.

PJ Washington e Daniel Gafford para o Dallas Mavericks

Voltando para as trocas que deram certo, PJ Washington e Daniel Gafford chegaram do Charlotte Hornets e do Washington Wizards, respectivamente. A versatilidade de do ala-pivô, que consegue espaçar a quadra, criar o arremesso e defender de forma confiável foi um dos grandes pontos positivos. O pivô, por sua vez, agreg como bom defensor de garrafão e bom no pick and roll, algo que complementa bem Luka Doncic e Kyrie Irving.

Assim, o Mavericks, com as novas peças, foi muito bem nos playoffs. Embora seja difícil dizer se isso teria acontecido mesmo sem os dois jogadores trocados, eles certamente contribuíram muito para a grande performance da equipe em 2024, chegando às finais da NBA.

