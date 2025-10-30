Austin Reaves brilha de novo e Lakers bate Timberwolves

Rodada desta quarta-feira da NBA ainda contou com outras nove partidas

Austin Reaves Lakers Timberwolves Fonte: Reprodução / X

Austin Reaves decidiu no último segundo e o Los Angeles Lakers bateu o Minnesota Timberwolves, por 116 a 115, nesta quarta-feira (29). O momento do ala-armador segue incrível, liderando a equipe com os desfalques de LeBron James, desde o início de 2025/26, e Luka Doncic, lesionado. Uma virada épica do time da casa, foi impedida por um floater na última bola, que sacramentou a vitória do time Califórnia.

As duas equipes são descansar nesta quinta-feira. Então, Los Angeles volta às quadras na sexta-feira (31) em rodada de Copa da NBA contra o Memphis Grizzlies, fora de casa. Por outro lado, Minnesota viaja para Charlotte, para enfrentar o Hornets no próximo sábado.

Após vencer o Timberwolves, o Lakers de Austin Reaves agora soma três vitórias nos primeiros cinco jogos de 2025/26. Isso inclui, aliás, dois triunfos sobre Minnesota, time que eliminou Los Angeles no último playoffs. Por outro lado, também desfalcado de Anthony Edwards, o atual finalista do Oeste venceu dois de cinco jogos para abrir a campanha.

Escalações

Em casa, o Minnesota Timberwolves seguiu desfalcado. Afinal, Anthony Edwards segue fora com uma distensão na coxa. Além disso, Jaylen Clark também segue fora. Assim, o quinteto titular da equipe se manteve com Mike Conley, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.

Do mesmo modo, o Los Angeles Lakers também segue muito desfalcado. Os astros LeBron James e Luka Doncic seguem fora. Além disso, nomes como Gabe Vincent, Marcus Smart e Maxi Kleber também não atuaram. O quinteto titular de JJ Redick teve, então: Austin Reaves, Jake LaRavia, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt e Deandre Ayton.

Destaques

Vindo de derrota para Denver, Minnesota começou quente no primeiro tempo contra Los Angeles. Após uma forte sequência dos dois lados da bola, com menos de cinco minutos, os donos da casa já flertavam com uma vantagem de dois dígitos no placar. Julius Randle começou agressivo com 13 pontos na primeira parcial.

Apesar de conseguir estancar o sangramento na maior parte das vezes, o Lakers não conseguia virar o placar. Austin Reaves liderava os esforços da equipe, com 18 pontos durante os primeiros 24 minutos. Depois de muito tentar, a equipe enfim virou no minuto final do segundo quarto, abrindo quatro pontos de frente.

O segundo quarto em particular foi mais um momento positivo da crescente conexão entre Austin Reaves e Deandre Ayton, o que mudou os rumos do duelo entre Lakers e Timberwolves. Isso se exemplificou principalmente no começo do terceiro período, quando Los Angeles rapidamente transformou uma vantagem de duas posses em 14 pontos de frente.

Mas se Reaves esfriou no terceiro período, foi a hora de Jake LaRavia assumiu. O ala aliás, passou por uma verdadeira metamorfose nesse jogo. Afinal, nos quatro duelos anteriores, somou 25 pontos totais. Na vitória do Lakers sobre o Timberwolves, decidida por Austin Reaves, o jovem ala anotou 27. Bom, 17 deles foram apenas no terceiro período. LaRavia errou um único arremesso em todo o jogo, acertando cinco bolas triplas.

Mas o que parecia tranquilo e chegou a ser uma vantagem de 20 pontos para os visitantes no fim do terceiro período, não se concretizou sem drama. Minnesota foi se aproximando aos poucos no placar, mas realmente dominou o rival, sobretudo nos minutos finais. A equipe da casa criou uma sequência de 24 a 7 em uma sequência que só se encerrou há dez segundos do fim da partida, quando Julius Randle virou o placar.

Jaden McDaniels e Donte DiVincenzo foram dois dos principais destaques nesse meio tempo, somando 17 pontos no último período.

Porém, a noite seria pintada de roxo e dourado. Austin Reaves, que teve segundo tempo menos brilhante que o primeiro, acertou a bola da vitória do Lakers sobre o Timberwolves no estouro do cronômetro. Por fim, ele ainda igualou sua maior marca de assistências em toda a carreira com 16. Assim, o começo de campanha mágico da sensação de Los Angeles, se seguiu.

(3-2) Los Angeles Lakers 116 x 115 Minnesota Timberwolves (2-3)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Austin Reaves 28 1 16 2 0
Jake LaRavia 27 8 2 1 1
Deandre Ayton 17 10 3 1 1
Rui Hachimura 17 5 4 0 0
Dalton Knecht 15 1 1 1 2

Três pontos: 11/31 (35.5%) / LaRavia: 5/6

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Julius Randle 33 5 6 1 0
Jaden McDaniels 30 7 1 1 0
Donte DiVincenzo 14 4 6 1 0
Rudy Gobert 9 6 2 0 2
Mike Conley 8 4 6 3 2

Três pontos: 15-30 (50%) / Randle: 4-7

Outros jogos

Além da vitória do Lakers de Austin Reaves sobre o Timberwolves de Julius Randle, a rodada desta quarta-feira contou com outras nove partidas.

O Houston Rockets ganhou a segunda partida seguida, superando o Toronto Raptors no Canadá. Foi um grande jogo de Kevin Durant e Jabari Smith Jr. Além disso, em duelo de forças do Leste, o Detroit Pistons venceu o Orlando Magic com Cade Cunningham brilhando. O começo da equipe da Flórida continua sendo difícil. Enquanto isso, Detroit chega a sua terceira vitória.

O Chicago Bulls segue invicto, afinal, superou o Sacramento Kings em Illinois com o brilho da dupla Matas Buzelis e Josh Giddey. O Brooklyn Nets, por outro lado, segue sem nenhuma vitória e perdeu outra vez em casa contra o Atlanta Hawks, que perdeu Trae Young machucado no começo da partida. O Dallas Mavericks também viu Anthony Davis sair machucado, mas venceu o Indiana Pacers que também está zerado em 2025/26.

Nikola Jokic não para de fazer triplos-duplos. Afinal, fez seu quarto em quatro partidas. Assim, o Denver Nuggets atropelou o New Orleans Pelicans. Enquanto isso, o Boston Celtics conseguiu atropelar o Cleveland Cavaliers, em grande noite de Jaylen Brown e Sam Hauser.

Por fim, dois jogos encerraram a rodada. O Portland Trail Blazers de Tiago Splitter venceu mais uma. Jogo apertado e vitória sobre o Utah Jazz em Salt Lake City, com 27 pontos de Jrue Holiday. Além disso, o Memphis Grizzlies bateu o Phoenix Suns em grande duelo entre Ja Morant e Devin Booker. O armador converteu a bandeja da vitória nos segundos finais.

(2-2) Houston Rockets 139 x 121 Toronto Raptors (1-4)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Durant 31 5 1 0 3
Jabari Smith Jr. 25 5 5 2 1
Alperen Sengun 18 8 9 2 2
Amen Thompson 18 9 7 2 0
Steven Adams 12 12 2 1 1

Três pontos: 13/30 (43.3%) / Durant: 4/8

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Scottie Barnes 31 5 2 2 1
Brandon Ingram 29 2 4 1 1
Immanuel Quickley 15 3 7 0 0
Collin Murray-Boyles 13 1 2 0 0
RJ Barrett 10 2 4 2 0

Três pontos: 21/40 (52.5%) / Ingram: 5/7

(3-2) Cleveland Cavaliers 105 x 125 Boston Celtics (2-3)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Evan Mobley 19 11 4 1 2
Jaylon Tyson 19 5 1 3 0
De’Andre Hunter 18 6 2 0 0
Jarrett Allen 16 6 1 1 1
Donovan Mitchell 15 4 6 0 1

Três pontos: 17/52 (32.7%) / Mitchell: 5/9

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 30 5 4 1 1
Sam Hauser 21 3 1 0 0
Derrick White 19 5 4 1 0
Anfernee Simons 14 0 2 0 0
Josh Minott 11 14 2 3 1

Três pontos: 21/57 (36.8%) / Hauser: 7/13

(1-4) Orlando Magic 116 x 135 Detroit Pistons (3-2)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paolo Banchero 24 11 7 1 1
Franz Wagner 22 7 2 0 1
Tristan Da Silva 15 3 0 1 0
Desmond Bane 12 5 2 0 0
Goga Bitadze 10 6 2 0 1

Três pontos: 12/31 (38.7%) / Wagner: 3/4

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 30 6 10 3 3
Tobias Harris 23 2 3 2 0
Jalen Duren 21 13 2 0 1
Duncan Robinson 15 5 2 0 1
Ausar Thompson 12 11 6 1 1

Três pontos: 13/32 (40.6%) / Robinson: 4/6

(2-3) Atlanta Hawks 117 x 112 Brooklyn Nets (0-5)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Johnson 23 7 5 1 0
Nickeil Alexander-Walker 18 3 3 2 3
Luke Kennard 17 1 2 1 1
Kristaps Porzingis 14 6 7 2 1
Onyeka Okongwu 12 14 2 0 0

Três pontos: 13/33 (39.4%) / Kennard: 4/5

Nets 

Jogador PTS REB AST STL BLK
Michael Porter Jr. 32 9 2 0 1
Cam Thomas 19 2 3 1 0
Nic Claxton 18 11 1 0 1
Tyrese Martin 13 5 1 0 0
Terance Mann 11 5 6 1 0

Três pontos: 11/37 (29.7%) / Porter: 4/9

(1-4) Sacramento Kings 113 x 126 Chicago Bulls (4-0)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Zach LaVine 30 3 3 2 0
DeMar DeRozan 19 5 5 0 0
Domantas Sabonis 18 11 6 1 0
Malik Monk 15 1 1 1 0
Russell Westbrook 12 2 4 3 0

Três pontos: 7/28 (25%) / LaVine: 2/8

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Matas Buzelis 27 5 2 2 1
Josh Giddey 20 8 12 0 0
Kevin Huerter 18 4 4 0 0
Nikola Vucevic 13 14 7 1 0
Tre Jones 11 1 5 2 0

Três pontos: 14/32 (43.8%) / Buzelis: 4/6

(0-4) Indiana Pacers 105 x 107 Dallas Mavericks (2-3)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pascal Siakam 27 13 3 2 0
Jarace Walker 20 6 5 3 1
Ray J Dennis 17 5 5 0 0
Quenton Jackson 8 3 0 1 0
Mac McClung 7 2 1 2 1

Três pontos: 13/45 (28.9%) / Dennis: 4/7

Mavericks 

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandon Williams 20 7 2 0 1
Dwight Powell 18 6 0 1 2
Cooper Flagg 15 10 4 0 1
D’Angelo Russell 14 2 5 1 0
PJ Washington 9 11 2 0 2

Três pontos: 5/24 (20.8%) / Hardy: 1/2

(0-4) New Orleans Pelicans 88 x 122 Denver Nuggets (3-1)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jeremiah Fears 21 1 6 2 0
Zion Williamson 11 0 2 1 1
Yves Missi 10 4 0 0 2
Jordan Poole 9 1 2 0 0
Trey Murphy III 7 7 0 1 0

Três pontos: 7/34 (20.6%) / Bey: 2/6

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nikola Jokic 21 12 10 2 0
Christian Braun 17 6 4 0 1
Jamal Murray 17 2 6 1 0
Tim Hardaway Jr. 11 1 1 0 0
Jonas Valanciunas 10 6 3 0 0

Três pontos: 14/42 (33.3%) / Hardaway: 3/5

(3-2) Portland Trail Blazers 136 x 134 Utah Jazz (2-2)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jrue Holiday 27 5 8 2 0
Deni Avdija 19 9 5 1 1
Shaedon Sharpe 18 4 0 0 0
Jerami Grant 18 3 1 2 0
Toumani Camara 17 4 5 2 0

Três pontos: 21/55 (38.2%) / Sharpe: 4/8

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Lauri Markkanen 32 5 2 3 3
Keyonte George 29 2 8 1 0
Walker Kessler 18 12 4 1 1
Jusuf Nurkic 13 4 4 1 0
Kyle Filipowski 8 4 3 1 0

Três pontos: 11/35 (31.4%) / Kessler: 3/4

(3-2) Memphis Grizzlies 114 x 113 Phoenix Suns (1-4)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ja Morant 28 8 7 1 0
Jaren Jackson Jr. 18 6 3 4 1
Santi Aldama 14 10 5 3 0
Cedric Coward 14 4 1 0 1
Kentavious Caldwell-Pope 11 2 5 1 0

Três pontos: 15/38 (39.5%) / Morant: 3/8

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 32 4 3 1 1
Mark Williams 20 11 1 4 1
Royce O’Neale 18 3 5 0 0
Collin Gillespie 14 6 5 2 1
Grayson Allen 14 3 4 0 0

Três pontos: 16/40 (40%) / O’Neale: 6/11

Comentários
