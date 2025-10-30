Austin Reaves brilha de novo e Lakers bate Timberwolves

Austin Reaves decidiu no último segundo e o Los Angeles Lakers bateu o Minnesota Timberwolves, por 116 a 115, nesta quarta-feira (29). O momento do ala-armador segue incrível, liderando a equipe com os desfalques de LeBron James, desde o início de 2025/26, e Luka Doncic, lesionado. Uma virada épica do time da casa, foi impedida por um floater na última bola, que sacramentou a vitória do time Califórnia.
As duas equipes são descansar nesta quinta-feira. Então, Los Angeles volta às quadras na sexta-feira (31) em rodada de Copa da NBA contra o Memphis Grizzlies, fora de casa. Por outro lado, Minnesota viaja para Charlotte, para enfrentar o Hornets no próximo sábado.
Após vencer o Timberwolves, o Lakers de Austin Reaves agora soma três vitórias nos primeiros cinco jogos de 2025/26. Isso inclui, aliás, dois triunfos sobre Minnesota, time que eliminou Los Angeles no último playoffs. Por outro lado, também desfalcado de Anthony Edwards, o atual finalista do Oeste venceu dois de cinco jogos para abrir a campanha.
Escalações
Em casa, o Minnesota Timberwolves seguiu desfalcado. Afinal, Anthony Edwards segue fora com uma distensão na coxa. Além disso, Jaylen Clark também segue fora. Assim, o quinteto titular da equipe se manteve com Mike Conley, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.
Do mesmo modo, o Los Angeles Lakers também segue muito desfalcado. Os astros LeBron James e Luka Doncic seguem fora. Além disso, nomes como Gabe Vincent, Marcus Smart e Maxi Kleber também não atuaram. O quinteto titular de JJ Redick teve, então: Austin Reaves, Jake LaRavia, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt e Deandre Ayton.
Destaques
Vindo de derrota para Denver, Minnesota começou quente no primeiro tempo contra Los Angeles. Após uma forte sequência dos dois lados da bola, com menos de cinco minutos, os donos da casa já flertavam com uma vantagem de dois dígitos no placar. Julius Randle começou agressivo com 13 pontos na primeira parcial.
Apesar de conseguir estancar o sangramento na maior parte das vezes, o Lakers não conseguia virar o placar. Austin Reaves liderava os esforços da equipe, com 18 pontos durante os primeiros 24 minutos. Depois de muito tentar, a equipe enfim virou no minuto final do segundo quarto, abrindo quatro pontos de frente.
O segundo quarto em particular foi mais um momento positivo da crescente conexão entre Austin Reaves e Deandre Ayton, o que mudou os rumos do duelo entre Lakers e Timberwolves. Isso se exemplificou principalmente no começo do terceiro período, quando Los Angeles rapidamente transformou uma vantagem de duas posses em 14 pontos de frente.
Leia mais!
- Jimmy Butler comanda e Warriors atropela Clippers
- Nikola Jokic e Jamal Murray brilham e Nuggets bate Timberwolves
- Boletim de rumores e trocas da NBA (25/10/2025)
Mas se Reaves esfriou no terceiro período, foi a hora de Jake LaRavia assumiu. O ala aliás, passou por uma verdadeira metamorfose nesse jogo. Afinal, nos quatro duelos anteriores, somou 25 pontos totais. Na vitória do Lakers sobre o Timberwolves, decidida por Austin Reaves, o jovem ala anotou 27. Bom, 17 deles foram apenas no terceiro período. LaRavia errou um único arremesso em todo o jogo, acertando cinco bolas triplas.
Mas o que parecia tranquilo e chegou a ser uma vantagem de 20 pontos para os visitantes no fim do terceiro período, não se concretizou sem drama. Minnesota foi se aproximando aos poucos no placar, mas realmente dominou o rival, sobretudo nos minutos finais. A equipe da casa criou uma sequência de 24 a 7 em uma sequência que só se encerrou há dez segundos do fim da partida, quando Julius Randle virou o placar.
Jaden McDaniels e Donte DiVincenzo foram dois dos principais destaques nesse meio tempo, somando 17 pontos no último período.
Porém, a noite seria pintada de roxo e dourado. Austin Reaves, que teve segundo tempo menos brilhante que o primeiro, acertou a bola da vitória do Lakers sobre o Timberwolves no estouro do cronômetro. Por fim, ele ainda igualou sua maior marca de assistências em toda a carreira com 16. Assim, o começo de campanha mágico da sensação de Los Angeles, se seguiu.
(3-2) Los Angeles Lakers 116 x 115 Minnesota Timberwolves (2-3)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Austin Reaves
|28
|1
|16
|2
|0
|Jake LaRavia
|27
|8
|2
|1
|1
|Deandre Ayton
|17
|10
|3
|1
|1
|Rui Hachimura
|17
|5
|4
|0
|0
|Dalton Knecht
|15
|1
|1
|1
|2
Três pontos: 11/31 (35.5%) / LaRavia: 5/6
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Julius Randle
|33
|5
|6
|1
|0
|Jaden McDaniels
|30
|7
|1
|1
|0
|Donte DiVincenzo
|14
|4
|6
|1
|0
|Rudy Gobert
|9
|6
|2
|0
|2
|Mike Conley
|8
|4
|6
|3
|2
Três pontos: 15-30 (50%) / Randle: 4-7
Outros jogos
Além da vitória do Lakers de Austin Reaves sobre o Timberwolves de Julius Randle, a rodada desta quarta-feira contou com outras nove partidas.
O Houston Rockets ganhou a segunda partida seguida, superando o Toronto Raptors no Canadá. Foi um grande jogo de Kevin Durant e Jabari Smith Jr. Além disso, em duelo de forças do Leste, o Detroit Pistons venceu o Orlando Magic com Cade Cunningham brilhando. O começo da equipe da Flórida continua sendo difícil. Enquanto isso, Detroit chega a sua terceira vitória.
O Chicago Bulls segue invicto, afinal, superou o Sacramento Kings em Illinois com o brilho da dupla Matas Buzelis e Josh Giddey. O Brooklyn Nets, por outro lado, segue sem nenhuma vitória e perdeu outra vez em casa contra o Atlanta Hawks, que perdeu Trae Young machucado no começo da partida. O Dallas Mavericks também viu Anthony Davis sair machucado, mas venceu o Indiana Pacers que também está zerado em 2025/26.
Nikola Jokic não para de fazer triplos-duplos. Afinal, fez seu quarto em quatro partidas. Assim, o Denver Nuggets atropelou o New Orleans Pelicans. Enquanto isso, o Boston Celtics conseguiu atropelar o Cleveland Cavaliers, em grande noite de Jaylen Brown e Sam Hauser.
Por fim, dois jogos encerraram a rodada. O Portland Trail Blazers de Tiago Splitter venceu mais uma. Jogo apertado e vitória sobre o Utah Jazz em Salt Lake City, com 27 pontos de Jrue Holiday. Além disso, o Memphis Grizzlies bateu o Phoenix Suns em grande duelo entre Ja Morant e Devin Booker. O armador converteu a bandeja da vitória nos segundos finais.
(2-2) Houston Rockets 139 x 121 Toronto Raptors (1-4)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|31
|5
|1
|0
|3
|Jabari Smith Jr.
|25
|5
|5
|2
|1
|Alperen Sengun
|18
|8
|9
|2
|2
|Amen Thompson
|18
|9
|7
|2
|0
|Steven Adams
|12
|12
|2
|1
|1
Três pontos: 13/30 (43.3%) / Durant: 4/8
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Scottie Barnes
|31
|5
|2
|2
|1
|Brandon Ingram
|29
|2
|4
|1
|1
|Immanuel Quickley
|15
|3
|7
|0
|0
|Collin Murray-Boyles
|13
|1
|2
|0
|0
|RJ Barrett
|10
|2
|4
|2
|0
Três pontos: 21/40 (52.5%) / Ingram: 5/7
(3-2) Cleveland Cavaliers 105 x 125 Boston Celtics (2-3)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Evan Mobley
|19
|11
|4
|1
|2
|Jaylon Tyson
|19
|5
|1
|3
|0
|De’Andre Hunter
|18
|6
|2
|0
|0
|Jarrett Allen
|16
|6
|1
|1
|1
|Donovan Mitchell
|15
|4
|6
|0
|1
Três pontos: 17/52 (32.7%) / Mitchell: 5/9
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|30
|5
|4
|1
|1
|Sam Hauser
|21
|3
|1
|0
|0
|Derrick White
|19
|5
|4
|1
|0
|Anfernee Simons
|14
|0
|2
|0
|0
|Josh Minott
|11
|14
|2
|3
|1
Três pontos: 21/57 (36.8%) / Hauser: 7/13
(1-4) Orlando Magic 116 x 135 Detroit Pistons (3-2)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|24
|11
|7
|1
|1
|Franz Wagner
|22
|7
|2
|0
|1
|Tristan Da Silva
|15
|3
|0
|1
|0
|Desmond Bane
|12
|5
|2
|0
|0
|Goga Bitadze
|10
|6
|2
|0
|1
Três pontos: 12/31 (38.7%) / Wagner: 3/4
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|30
|6
|10
|3
|3
|Tobias Harris
|23
|2
|3
|2
|0
|Jalen Duren
|21
|13
|2
|0
|1
|Duncan Robinson
|15
|5
|2
|0
|1
|Ausar Thompson
|12
|11
|6
|1
|1
Três pontos: 13/32 (40.6%) / Robinson: 4/6
(2-3) Atlanta Hawks 117 x 112 Brooklyn Nets (0-5)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|23
|7
|5
|1
|0
|Nickeil Alexander-Walker
|18
|3
|3
|2
|3
|Luke Kennard
|17
|1
|2
|1
|1
|Kristaps Porzingis
|14
|6
|7
|2
|1
|Onyeka Okongwu
|12
|14
|2
|0
|0
Três pontos: 13/33 (39.4%) / Kennard: 4/5
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter Jr.
|32
|9
|2
|0
|1
|Cam Thomas
|19
|2
|3
|1
|0
|Nic Claxton
|18
|11
|1
|0
|1
|Tyrese Martin
|13
|5
|1
|0
|0
|Terance Mann
|11
|5
|6
|1
|0
Três pontos: 11/37 (29.7%) / Porter: 4/9
(1-4) Sacramento Kings 113 x 126 Chicago Bulls (4-0)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zach LaVine
|30
|3
|3
|2
|0
|DeMar DeRozan
|19
|5
|5
|0
|0
|Domantas Sabonis
|18
|11
|6
|1
|0
|Malik Monk
|15
|1
|1
|1
|0
|Russell Westbrook
|12
|2
|4
|3
|0
Três pontos: 7/28 (25%) / LaVine: 2/8
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Matas Buzelis
|27
|5
|2
|2
|1
|Josh Giddey
|20
|8
|12
|0
|0
|Kevin Huerter
|18
|4
|4
|0
|0
|Nikola Vucevic
|13
|14
|7
|1
|0
|Tre Jones
|11
|1
|5
|2
|0
Três pontos: 14/32 (43.8%) / Buzelis: 4/6
(0-4) Indiana Pacers 105 x 107 Dallas Mavericks (2-3)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|27
|13
|3
|2
|0
|Jarace Walker
|20
|6
|5
|3
|1
|Ray J Dennis
|17
|5
|5
|0
|0
|Quenton Jackson
|8
|3
|0
|1
|0
|Mac McClung
|7
|2
|1
|2
|1
Três pontos: 13/45 (28.9%) / Dennis: 4/7
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Williams
|20
|7
|2
|0
|1
|Dwight Powell
|18
|6
|0
|1
|2
|Cooper Flagg
|15
|10
|4
|0
|1
|D’Angelo Russell
|14
|2
|5
|1
|0
|PJ Washington
|9
|11
|2
|0
|2
Três pontos: 5/24 (20.8%) / Hardy: 1/2
(0-4) New Orleans Pelicans 88 x 122 Denver Nuggets (3-1)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jeremiah Fears
|21
|1
|6
|2
|0
|Zion Williamson
|11
|0
|2
|1
|1
|Yves Missi
|10
|4
|0
|0
|2
|Jordan Poole
|9
|1
|2
|0
|0
|Trey Murphy III
|7
|7
|0
|1
|0
Três pontos: 7/34 (20.6%) / Bey: 2/6
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|21
|12
|10
|2
|0
|Christian Braun
|17
|6
|4
|0
|1
|Jamal Murray
|17
|2
|6
|1
|0
|Tim Hardaway Jr.
|11
|1
|1
|0
|0
|Jonas Valanciunas
|10
|6
|3
|0
|0
Três pontos: 14/42 (33.3%) / Hardaway: 3/5
(3-2) Portland Trail Blazers 136 x 134 Utah Jazz (2-2)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jrue Holiday
|27
|5
|8
|2
|0
|Deni Avdija
|19
|9
|5
|1
|1
|Shaedon Sharpe
|18
|4
|0
|0
|0
|Jerami Grant
|18
|3
|1
|2
|0
|Toumani Camara
|17
|4
|5
|2
|0
Três pontos: 21/55 (38.2%) / Sharpe: 4/8
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Lauri Markkanen
|32
|5
|2
|3
|3
|Keyonte George
|29
|2
|8
|1
|0
|Walker Kessler
|18
|12
|4
|1
|1
|Jusuf Nurkic
|13
|4
|4
|1
|0
|Kyle Filipowski
|8
|4
|3
|1
|0
Três pontos: 11/35 (31.4%) / Kessler: 3/4
(3-2) Memphis Grizzlies 114 x 113 Phoenix Suns (1-4)
Memphis
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ja Morant
|28
|8
|7
|1
|0
|Jaren Jackson Jr.
|18
|6
|3
|4
|1
|Santi Aldama
|14
|10
|5
|3
|0
|Cedric Coward
|14
|4
|1
|0
|1
|Kentavious Caldwell-Pope
|11
|2
|5
|1
|0
Três pontos: 15/38 (39.5%) / Morant: 3/8
Phoenix
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|32
|4
|3
|1
|1
|Mark Williams
|20
|11
|1
|4
|1
|Royce O’Neale
|18
|3
|5
|0
|0
|Collin Gillespie
|14
|6
|5
|2
|1
|Grayson Allen
|14
|3
|4
|0
|0
Três pontos: 16/40 (40%) / O’Neale: 6/11
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA