Atropelado, Wizards iguala recorde histórico em derrota contra o Mavericks

O péssimo início de temporada do Washington Wizards rendeu mais um recorde nessa quinta-feira, depois da derrota contra o Dallas Mavericks. Foi, obviamente, mais uma marca negativa. O time perdeu o seu 16o jogo seguido e, assim, igualou a maior série de revezes da história da franquia. A equipe não vence uma partida desde o fim de outubro, mas o técnico Brian Keefe não vê razão para desespero.

“Todos os times passam por momentos difíceis antes de vencer. Dallas, por exemplo, estava com campanha negativa no início dessa temporada. Nessa liga, todos vão ter dificuldades em algum instante. Mas o que importa é como enfrentamos isso e o que aprendemos. Eu creio que esse elenco tem caráter para lidar com as adversidades”, garantiu o treinador, após a derrota por 137 a 101.

A situação do Wizards, talvez, devesse ser vista com mais atenção. Afinal, é o segundo ano seguido em que o time tem uma sequência de 16 derrotas. Só dois dos resultados foram por dez pontos ou menos. O time é o último colocado do Leste e registra a pior campanha da temporada, com só duas vitórias em 20 jogos. Keefe, no entanto, vê o momento como parte do crescimento do jovem grupo.

“Hoje, certamente, nós não fizemos um dos nossos melhores jogos. Não vamos negar isso, pois temos senso de responsabilidade. Mas o caráter desse time é incrível. Esses garotos trabalham muito e dá para ver que melhoram. Acima de tudo, eles acreditam em nosso trabalho e processo. Com isso, queremos construir bons hábitos. Esse jogo não representa a evolução que já fizemos”, cravou o comandante.

Em casa

O desempenho do Wizards em casa sugere um desânimo no torcedor. Foram nove jogos na Capital One Arena nessa temporada e, por enquanto, só uma vitória. Mas não é bem assim. O “lanterna” da NBA não tem uma das cinco menores médias de público da liga, por exemplo. Keefe não tem dúvidas de que, apesar dos resultados, a equipe é bem mais forte atuando em Washington.

“Eu acho que conseguimos incorporar a força da torcida em alguns momentos. Fizemos jogos competitivos contra Milwaukee e Boston, por exemplo. Há instantes em que nós entramos no nosso ritmo e, assim, mostramos um bom basquete. Mas isso não ocorre de forma consistente. Hoje, não conseguimos encontrar o nosso ritmo em nenhum instante”, admitiu o técnico.

É claro que há sinais positivos no Wizards, mas são fáceis de ignorar diante de números tão ruins. Ainda estamos falando de uma equipe que só venceu dois em 20 jogos. Mais do que isso, que consegue ter a pior eficiência defensiva e ofensiva da liga ao mesmo tempo. “A NBA é uma liga bem difícil, então precisamos ser resilientes nas dificuldades. Você só mostra resiliência nos momentos mais duros”, resumiu.

Sem parar

A NBA não dá tempo para lamentos. O Wizards não tem muito tempo para entender a derrota contra o Mavericks, pois, no sábado, encara o peso do recorde mais uma vez. O time recebe o Denver Nuggets e tenta evitar a pior sequência de reveses da franquia em 63 anos. Keefe garante que, apesar da situação difícil, o grupo não vai se deixar abater pelos resultados negativos.

“Nós não podemos fugir dos desafios. Afinal, todos os grandes times e jogadores querem competir contra outros grandes. É preciso ‘abraçar’ e estar ansioso para cada partida. O calendário não é uma diferença, pois todo mundo faz 82 jogos. Você não pode ter medo disso, mas encarar de frente. Vamos seguir encarando os desafios porque, mesmo que não quiséssemos, eles não param”, concluiu o treinador.

