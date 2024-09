Astro da NBA, Trae Young perde linha de tênis exclusiva

O astro Trae Young, do Atlanta Hawks, terá o lançamento de sua última versão da linha exclusiva de tênis na NBA. De acordo com Nicholas Vlahos, do site Sole Retriever, a Adidas não vai avançar além do Trae Young 4. Enquanto o jogador vai continuar recebendo seu patrocínio, é certo que a empresa não quer mais arriscar.

Isso porque em 2023, o Trae Young 3 era apenas o 16° tênis mais vendido, algo que nem o astro da NBA esperava. Algumas versões, inclusive, estão saindo abaixo da metade do valor original no site oficial.

Mas uma das razões seria o momento ruim de sua equipe. Sem participar dos playoffs na última temporada, o time caiu na primeira rodada nas duas campanhas anteriores. Então, sem sucesso nas fases mais importantes da NBA desde 2021, Young acaba perdendo espaço para outros jogadores com a marca.

Publicidade

Para 2024/25, por exemplo, Anthony Edwards ganhou da Adidas uma linha exclusiva recentemente. Enquanto isso, Damian Lillard e James Harden possuem as suas. Aliás, o jogador do Los Angeles Clippers acabou de ganhar um contrato de 13 anos (US$200 milhões) da marca. De acordo com Darren Rovell, da ESPN, o astro assinou para evitar a concorrência da Nike, que estava de olho no atleta.

O fim da linha Trae Young com a Adidas não quer dizer, entretanto, que ela não possa ser retomada em algum outro momento. Por enquanto, a ideia é aguardar o mercado e entender se o jogador do Hawks consegue algo extraordinário. Neste caso, seria algo como brigar por MVP, titularidade em All-Star Game e eleição para os times ideais da NBA. Por enquanto, ele não se encaixa em nenhum dos casos.

Publicidade

Leia mais

Outros jogadores, como Derrick Rose e Donovan Mitchell foram mais vendidos que a terceira versão de Trae Young. Todos da Adidas, aliás. Mas de acordo com o site Statista, a marca é a segunda no mercado, muito distante da Nike, a primeira. Apenas para ter uma ideia, em 2022, enquanto a empresa americana venceu US$29.2 bilhões em tênis, a alemã teve US$13.1 bilhões.

Ou seja, a diferença segue um padrão dos últimos anos. Os principais jogadores da Adidas “vendem” apenas entre a sétima e nona posição no mercado com Harden e Lillard. Os outros do top 10 ficam por conta da Nike.

Enquanto o jogador do Hawks não conseguiu figurar próximo das dez maiores vendas, a empresa vai encerrar a linha para “repensar” o conceito.

Publicidade

Na última temporada, Trae Young atuou em 54 partidas, registrando médias de 25.7 pontos e 10.8 assistências. Enquanto isso, o Hawks entra na próxima campanha com poucas chances de classificação aos playoffs. Um diretor, inclusive, afirmou recentemente que Young (de 25 anos) pode ser o jogador mais velho da equipe ao fim de 2024/25.

Portanto, espere por mais trocas no elenco.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA