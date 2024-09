Trae Young aponta jogadores mais difíceis de marcar na NBA

As últimas declarações tornaram Trae Young um dos jogadores mais polêmicos da NBA atual. Afinal, o armador do Atlanta Hawks já afirmou que seria o maior da história com 2,03 metros, enquanto se colocou no quinteto histórico da liga. Dessa vez, no entanto, o astro polemizou ao falar sobre os craques mais difíceis de marcar. Entre eles, ele próprio.

“Há muitos grandes jogadores na liga agora. Então, não é apenas um cara. Todos trazem algo diferente. Porém, se eu tivesse que escolher os cinco mais difíceis de marcar, eu diria Kevin Durant, Damian Lillard, Stephen Curry, Kyrie Irving e Shai Gilgeous-Alexander, além de mim”, comentou Young no podcast Million Dollaz Worth of Game.

Os jogadores citados por Trae Young de fato são reconhecidos por suas habilidades na NBA. É surpresa, no entanto, é por sua presença na lista. Embora seja um astro estabelecido, o armador deixou de fora grandes craques para o autoreconhecimento. Entre eles, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Anthony Edwards e outros.

Após o comentário inicial, aliás, Young fez uma correção. Segundo ele, Doncic também merece estar na lista. Além disso, ele acrescentou que todos os times na NBA tem pelo menos um grande jogador. Para provar isso, ele citou o Detroit Pistons, que conta com o jovem Cade Cunningham.

“Luka também está na lista. É um armador diferente a cada noite, você me entende? Mesmo se você pensar no pior time. O Pistons tem Cade Cunningham. Ele não é fraco. Sabe o que quero dizer? É difícil toda noite”, completou o armador do Hawks.

Confiança

A entrevista de Young ao podcast acumulou diversas opiniões polêmicas. Na maioria delas, o armador comprovou sua confiança em si mesmo. Ao citar os cinco melhores arremessadores da liga, por exemplo, ele se colocou ao lado de Stephen Curry, Damian Lillard e Klay Thompson, além de citar seu companheiro Bogdan Bogdanovic.

A mais polêmicas das falas, no entanto, foi sobre o melhor jogador da história da NBA. O próprio jogador sabe que ele está longe de ocupar o posto. Além disso, ele sequer é citado como o melhor da atualidade. No entanto, para ele, isso existe um motivo: a sua altura. Com 1,85 metro, Young acredita que seria o GOAT se tivesse mais cerca de vinte centímetros.

“Eu costumava odiar quando via jogadores altos porque alguns deles são ‘grandalhões’ e só, sabe? Eles podem finalizar jogadas, coisas assim por causa da condição física, sabe? Por isso, eu sinto que seria o melhor jogador da história do basquete se tivesse uns dois metros de altura. Isso por causa da minha mentalidade e da inteligência do meu jogo”, afirmou o armador do Hawks.

Quinteto histórico

Se não é o maior jogador da história, Young se considera um dos cinco maiores. Isso porque, ao ser questionado sobre o quinteto histórico da liga, o armador não pensou duas vezes e se colocou como o armador. Portanto, deixou de fora Curry e Magic Johnson. Por fim, ignorou Michael Jordan e completou com Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant e Shaquille O’Neal.

“Kobe Bryant é como se fosse o meu Michael Jordan. Portanto, Jordan fica como o meu sexto homem. Não posso colocar ele como ala, pois essa posição pertence a Durant. KD é um dos meus ídolos. Então, LeBron na 4 e Shaq na cinco”, finalizou o jogador.

