Trae Young elege torcidas mais difíceis de jogar contra na NBA

O astro Trae Young costuma ser um dos jogadores mais odiados pelas torcidas adversárias na NBA. Isso porque o armador do Atlanta Hawks gosta de provocar e é intitulado como um dos “vilões” atuais da NBA. Desse modo, é alvo dos fãs rivais nos jogos como visitante. Por isso, em participação no podcast Million Dollaz Worth Of Game, ele elegeu as arenas mais difíceis de jogar contra.

“Philadelphia. A casa do 76ers é definitivamente um lugar difícil para jogar. Então, provavelmente lá ou Boston. Acho que essas cidades do nordeste, no geral, com Nova York incluída também. Essas três cidades são provavelmente as três mais barulhentas e parecem ter o ambiente mais parecido com o de uma faculdade”, afirmou Young.

A resposta de Trae Young passa por seu histórico hostil com essas torcidas em seu passado na NBA. Na casa do Philadelphia 76ers, por exemplo, ele se tornou um alvo por conta das semifinais da Conferência Leste em 2021. Na época, o armador brilhou e liderou o Hawks a uma vitória em sete jogos diante do Sixers.

No TD Garden, por sua vez, os torcedores costumam gritar “superestimado” contra Young quando enfrentam o Hawks. A primeira vez que a provocação aconteceu foi durante a primeira rodada dos playoffs em 2023.

Por fim, quanto ao Madison Square Garden, Young é um alvo histórico da torcida. A relação de ódio começou nos playoffs de 2021, quando a torcida começou a gritar “foda-se Young” no Jogo 1 da série de primeira rodada. O armador, no entanto, não deixou barato, acertou a cesta da vitória e mandou os torcedores ficarem em silêncio.

Desde então, os fãs do Knicks o perseguem em quadra. Inclusive, as provocações acontecem até mesmo contra outras equipes. Na série contra o 76ers em 2024, afinal, os torcedores começaram com o canto nas arquibancadas.

Fica claro, desse modo, que as provocações das torcidas passam também pelo jeito de Young. O armador, afinal, é reconhecido pelo seu jeito de antagonista, sendo até classificado como um dos vilões da NBA atual. O craque, no entanto, afirna que não está muito feliz com o rótulo.

“Essa merda não é divertida. Eu não mergulho nisso, mas meio que me alimento da torcida. Se você estivesse ouvindo o jogo todo a arena toda gritando ‘foda-se Trae Young’, o que você faria? Estou apenas jogando. Estou jogando. Eu não disse nada para torcida, apenas saí para jogar, tentar vencer e dar um show”, completou o armador.

