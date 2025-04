Armador “gigante” de BYU pode ser grande surpresa no Draft da NBA

O armador de BYU, Egor Demin, confirmou seu nome no Draft da NBA. A informação é de Jonathan Givony, da ESPN. Após um ano mediano na NCAA, o russo de 2,06 metros é não deve aparecer entre as primeiras seleções. Porém, é visto como uma possível grande surpresa no basquete.

Demin chegou à BYU como um dos principais jovens da classe do Draft de 2025. No entanto, ele teve dificuldades de adaptação nos jogos universitários, em especial, como criador de jogadas e arremessador. Assim, teve médias de 10.6 pontos, 3.9 rebotes e 5.5 assistências, além de 2.9 turnovers e 27.3% nos arremessos.

Segundo Sam Westmoreland, do The Big Lead, porém, o armador de BYU deu a volta por cima na reta final de ano. Já no torneio da NCAA, por exemplo, ele ganhou confiança e teve grande atuação na derrota para Alabama, com 15 pontos, sete assistências e dois rebotes.

O jornalista, assim, acredita que Demin pode ser a surpresa da NBA após o Draft. Enquanto é cotado para uma escolha inferior, ele tem um estilo que pode favorecer em duelos da liga, em especial, por seus 2,06 metros como armador.

“No papel, ele é um pesadelo nos duelos, com estilo de criação e visão de jogo. Além disso, começou a ganhar confiança na reta final de temporada. Seu arremesso de fora começou a encaixar e o armador deu aos times da NBA aquele vislumbre tentador de potencial”, disse o repórter.

Para que o armador de BYU possa atingir o potencial após o Draft, porém, o analista diz que ele precisa do time certo na NBA. Desse modo, não pode ser escolhido por uma equipe que busca resultados imediatos, uma vez que precisa de tempo para evoluir.

“Dado seu potencial, o time certo pode acabar fazendo o maior achado da noite de Draft da NBA. Ele pode se tornar um armador criativo e inteligente, com capacidade de pontuar e confundir as defesas, combinando tamanho e agilidade o suficiente para tirar o sono dos rivais”, seguiu.

Por fim, o jornalista do The Big Lead explicou que o armador também pode não atingir seu potencial na NBA. Por conta do seu arremesso pouco confiável, o seu físico pode fazê-lo seguir os passos de Ben Simmons.

“Demin é uma aposta certa? Nem de longe. Esta temporada mostrou que ele ainda tem muito a evoluir. Ele tem que aprender que há várias formas pelas quais ele pode acabar sendo um fracasso. Se seu arremesso não evoluir na NBA, podemos estar falando de um armador decepção ao estilo Simmons. Um “unicórnio” fisicamente talentoso, com habilidades de armador e tamanho. Mas, que não consegue juntar tudo isso em quadra”, finalizou.

