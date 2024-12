Após troca, Lakers agradece a D’Angelo Russell

D’Angelo Russell saiu, via troca, do Los Angeles Lakers. O armador ficou duas temporadas nessa segunda passagem pela franquia, e viveu bons e maus momentos pelo Lakers. Após a negociação, porém, a equipe tratou de agradecê-lo pelos serviços prestados, por meio de seu General Manager, Rob Pelinka.

“Queremos agradecer a D’Angelo Russell por sua segunda passagem com a gente, durante a qual tivemos ótimos momentos e conquistas em quadra juntos”, disse Pelinka. “Desejo a ele e a Maxwell Lewis tudo de melhor em suas futuras jornadas. Com essa troca, estamos empolgados com a fisicilidade, a dureza e o arremesso de elite que Dorian Finney-Smith trará ao nosso núcleo”, seguiu.

“Também gostamos muito da capacidade de criação de jogadas de Shake Milton. Estamos ansiosos para que nossos torcedores vejam esses dois jogadores em ação na quadra”, concluiu o GM da equipe.

Segunda escolha do Draft de 2015, D’Angelo Russell está de volta ao Brooklyn Nets. Após duas temporadas pelo Lakers em sua primeira passagem, onde teve médias de 14.3 pontos, 3.5 rebotes e quatro assistências, o jogador foi trocado para o mesmo Nets. Na época, Russell também se envolveu em polêmicas fora das quadras com o ex-companheiro de time, Nick Young.

Assim, depois de jogar no Nets, onde foi All-Star em 2019, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, o jogador voltou para o Lakers. A esperança, na época, era de que Russell pudesse ser o armador para tirar a bola das mãos de LeBron James, dando mais versatilidade para ao time.

No começo, até deu certo. Afinal, no final da temporada 2022/23 e na temporada 2023/24, teve médias de 17.9 pontos e 6.3 assistências, com aproveitamento de 40.6% da linha de três. Em 2024/25, entretanto, o jogador não começou a temporada bem. Então, perdendo a titularidade após os dez primeiros jogos e teve médias de apenas 12.4 pontos e 4.7 assistências, com 33.3% da linha de três. Além disso, com o time, conquistou a Copa NBA de 2023.

Então, o Lakers, que precisava de um defensor de perímetro que arremessa de três, decidiu envolver D’Angelo Russell na troca. Trazendo Dorian Finney-Smith, que era disputado na janela de trocas, agora a equipe crê ter mais flexibilidade nas rotações. Por fim, Shake Milton vem para ser o armador da segunda unidade.

Então, Los Angeles tem 18 vitórias e 13 derrotas na temporada. Com os reforços, a equipe espera ficar mais sólida e garantir uma vaga direta nos playoffs. Agora, está no quinto lugar.

