Após troca histórica na NBA, Mavericks é atropelado pelo Cavaliers

A primeira partida na NBA pós-troca do Dallas Mavericks terminou com um atropelo do Cleveland Cavaliers. Na noite deste domingo (2), Mavs e Cavs se enfrentaram pela NBA. Sem Luka Doncic, agora no Los Angeles Lakers, o time do Texas não teve chances e perdeu por 144 a 101. Ou seja, 43 pontos de vantagem para o líder da Conferência Leste.

O Mavericks teve diversos desfalques no encontro contra o Cavaliers pós-troca na NBA. Além de Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris, também envolvidos no negócio, o time esteve em Kyrie Irving, PJ Washington, Dereck Lively, Daniel Gafford e Dwight Powell. Além, claro, do reforço Anthony Davis.

Diante disso, Jason Kidd optou por um time alternativo. O Cavs, por outro lado, contou com seus principais nomes. Então, desde o primeiro quarto, a equipe de Ohio conseguiu dar início ao atropelo. No primeiro quarto, por exemplo, o time terminou vencendo por 50 a 19.

Nos 12 minutos seguintes, mais um atropelo: 91 a 46. Assim, o Cavaliers conseguiu a segunda maior pontuação na história de um primeiro tempo, atrás somente do Golden State Warriors de 2018, que marcou 92 pontos contra o Chicago Bulls.

Com a atuação histórica, o Cavaliers já tinha a vitória confirmada no intervalo. Assim, os times pouparam seus principais atletas e deram tempo para jogadores reservas no segundo quarto. Graças a isso, o Mavs conseguiu reduzir a diferença de 53 para 43 pontos.

Apesar do resultado, o técnico Kidd tirou pontos positivos da derrota. De acordo com ele, o volume de ausências permitiu que outros nomes tivessem espaço em quadra.

“Ninguém se machucou e conseguimos dar minutos para jogadores que não têm tanto tempo. Apenas começamos devagar. O Cavs arremessou de três em alto nível, como tem feito o ano todo”, avaliou o treinador, após o jogo.

O resultado manteve o Cavs na liderança isolada do Leste, enquanto os Mavs se complicou na briga pelos playoffs no Oeste.

Troca histórica

A derrota marcou a primeira do Mavericks desde a saída de Luka Doncic. A franquia trocou o astro esloveno para o Los Angeles Lakers, em um negócio surpreendente. Em contrapartida, o time da Califórnia enviou o pivô Anthony Davis para Dallas.

No entanto, ainda não há previsão sobre quando será a estreia de Davis por Dallas. Ele teve uma lesão no abdômen no dia 28 de janeiro, atuando pelos Lakers, e ainda não tem prazo de retorno às quadras.

