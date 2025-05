Após eliminação, técnico do Heat fala sobre Jimmy Butler

Desde que Jimmy Butler saiu do Miami Heat, o técnico Erik Spoelstra e os jogadores tentaram não falar sobre o assunto. Afinal, a temporada ainda estava rolando, e o Heat competia por uma ida ao play-in, que conseguiu, chegando até os playoffs. No entanto, a equipe foi eliminada pelo Cleveland Cavaliers, enquanto Butler e o Golden State Warriors abriram boa vantagem contra o Houston Rockets. Agora, então, Spoelstra enfim se manifestou sobre toda a situação com seu ex-jogador.

“Impactou nossa temporada”, disse. “Nós somos uma organização que não dá desculpas. Mesmo se tivéssemos feito tudo de forma perfeita, sempre há ‘e se?’ com o que poderia ter ido ainda melhor. Foram águas turbulentas, mas não é como se nós fossemos para a primeira posição da conferência com ele. Isso não é realista”.

O Heat terminou a temporada regular só na décima colocação, com 37 vitórias. Depois da troca de Butler, a franquia venceu só 12 de 33 jogos.

Publicidade

Dessa forma, antes de sair de Miami, Butler chegou a receber várias punições e ficar de fora de partidas. A relação dele com o dirigente Pat Riley chegou em um ponto “insustentável”.

Leia mais!

Tudo começou, então, quando Riley o “desafiou” em uma entrevista, dizendo que ele deveria jogar mais partidas e negando o contrato que Butler queria, de US$113 milhões por dois anos. A partir disso, jogador e dirigente trocaram farpas. Logo quando chegou ao Golden State, o craque renovou por US$121 milhões e dois anos.

Publicidade

Com Jimmy Butler no Heat, o técnico Erik Spoelstra e companhia foram para duas finais da NBA. Vale dizer, aliás, que a equipe não era vista como favorita em nenhum desses anos, tendo que batalhar contra adversários difíceis e até mesmo saindo da oitava posição na conferência.

Além disso, Tyler Herro, novo craque do time, também falou sobre a situação com Butler. “Acho que foi mais sobre ficarmos pensando como tudo ia terminar”, disse. “Acho que foi isso… Tipo, ficávamos pensando ‘quando vamos pensar no basquete?’. E é isso que queremos, jogar basquete. Estamos aqui pra isso, recebemos pra isso. No fim do dia, é com isso que queremos nos preocupar”.

Publicidade

A offseason parece ser movimentada para o Heat. Embora a franquia ainda tenha boas peças, como Tyler Herro e Bam Adebayo, é difícil competir com só isso. De acordo com Shams Charania, da ESPN, porém, Pat Riley está de olho em jogadores que podem pedir para serem trocados, como Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA