Após demissão de Taylor Jenkins, veja quais técnicos correm riscos na NBA

A demissão de Taylor Jenkins colocou outros técnicos sob ameaça na NBA. Isso porque, o ex-treinador do Memphis Grizzlies se tornou um dos nomes mais interessantes do mercado e pode ser procurado por equipes que desejam mudar o nome na função. Desse modo, o Bleacher Report listou cinco comandantes que correm riscos ao fim de 2024/25.

A lista de técnicos considerou o cenários das 30 franquias da NBA. Embora a campanha este ano seja relevante, o Bleacher Report analisou as notícias, polêmicas nos vestários e os outros nomes disponíveis no mercado.

Além de Jenkins, afinal, o mercado de técnicos inclui Frank Vogel, James Borrego, Terry Stotts e outros. Além disso, nomes como Sam Cassell, Chris Quinn, Becky Hammon e Micah Nori podem ganhar atenção dos times.

Publicidade

O Bleacher Report, ademais, citou ainda menções honrosas na sua lista. Os nomes são: Nick Nurse, Mike Malone e Gregg Popovich. O técnico do Philadelphia 76ers vive uma reta final de temporada marcada por incertezas, enquanto o do Denver Nuggets teria se desentendido com o GM Calvin Booth. Por fim, o treinador do San Antonio Spurs segue afastado por problemas de saúde.

Por fim, confira os técnicos que correm riscos na NBA após a demissão de Taylor Jenkins:

Tuomas Iisalo

O primeiro nome da lista é justamente o substituto de Taylor Jenkins. Tuomas Iisalo assumiu como interino no Grizzlies logo após a saída do ex-técnico. Porém, sem ter um cargo garantido, o site destaca que ele pode ser demitido conforme o desempenho de Memphis nos playoffs.

Publicidade

Doug Christie

Como Iisalo, Christie é mais um dos técnicos interinos da NBA. Ele assumiu o Sacramento Kings com a demissão de Mike Brown em dezembro. Desde então, tem uma campanha de 23 vitórias e 20 derrotas e deve legar o time ao play-in. A sequência, porém, pode depender da classificação ou não aos playoffs.

Leia mais!

Willie Green

O New Orleans Pelicans têm sofrido com lesões desde o início da temporada. Desse modo, a 14ª posição no Oeste não é totalmente culpa de Willie Green. Porém, um ano ruim após duas quedas precoces em playoffs podem fazer o time explorar o mercado de técnicos da NBA em busca de uma mudança.

Publicidade

Mike Budenholzer

O treinador do Phoenix Suns é sem dúvidas um dos técnicos mais ameaçados da NBA. Após chegar como substituto de Fran Vogel, Mike Budenholzer não conseguiu repetir o sucesso que teve no passado, apesar de ter Devin Booker, Kevin Durant e Bradley Beal. A dificuldade em unir o trio, desse modo, pode forçar sua demissão ao fim de 2024/25.

Chauncey Billups

Por fim, Chauncey Billups é o último nome na lista do Bleacher Report de técnicos sob risco na NBA. Ao contrário dos demais, porém, ele pode seguir no Portland Trail Blazers graças ao que fez acima do esperado. O time de Oregon, afinal, viu jovens do elenco evoluírem, enquanto saiu da lanterna do Oeste.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA