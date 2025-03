Apesar de reconstrução, D’Angelo Russell quer ficar no Brooklyn Nets

Apesar de não estar mais competindo por títulos no Brooklyn Nets, D’Angelo Russell está feliz e quer permanecer na franquia. Depois de deixar o Los Angeles Lakers sob muitas críticas no acordo que levou Dorian Finney-Smith para a Califórnia, o armador está feliz em jogar novamente na equipe onde viveu seu melhor momento da carreira. E não só por isso, mas também pela maior liberdade que tem em quadra.

A informação é do jornalista Brian Lewis, do jornal The New York Post. O camisa 1 está muito feliz no Brooklyn e chegou a compartilhar isso com algumas pessoas.

“Russell encontrou um lugar que aceita que ele jogue de forma mais livre e isso é importante na equação. Em Los Angeles, ele tinha 8.7 assistências por 100 posses de bola, sua pior marca desde que entrou na NBA. Agora ele tem 12 assistências por 100 posses, que é a melhor de sua carreira por uma grande margem. Ele tem a bola em suas mãos, confiança da franquia e um papel de liderança. O camisa 1 disse há algumas pessoas que quer ficar por lá depois de 2024/25”, afirmou o jornalista.

Publicidade

Russell substituiu Dennis Schroder, que começou a campanha como titular no Nets antes de sua troca para o Golden State Warriors. Apesar de ter pouco mais de 24 minutos por noite, em uma equipe que valoriza o desenvolvimento de jovens jogadores, ele elevou quase todos os seus números em relação a Los Angeles.

O armador tem 13.7 pontos, 5.7 assistências, 2.7 rebotes e 1.2 roubo de bola em seus minutos por Brooklyn. É verdade que sua eficiência caiu, mas todos ele melhorou todas as outras marcas.

Leia mais!

Mas enquanto D’Angelo Russell deixa claro que quer ficar no Brooklyn Nets, os planos da franquia são muito mutáveis. De acordo com Lewis, tudo pode acontecer em relação ao novo casamento entre o armador e a franquia de New York.

Publicidade

“Uma novela sobre seu futuro pode estar próxima e ser super interessante. A grande questão, acima de tudo, é que os planos de Brooklyn não estão definidos. Ninguém sabe dizer o que eles farão, com quatro escolhas de Draft, muito capital e flexibilidade para continuar seu processo de reconstrução ou atrair algum grande nome no mercado. Então, manter Russell no time deve ser o grande indicativo sobre quais planos estão na mente do Nets”, concluiu o jornalista.

Apesar dos acordos que levaram nomes como Schroder e Finney-Smith, outros como Cam Johnson, Cam Thomas e Nic Claxton foram mantidos. Apesar do desejo por uma reconstrução, o time ainda é o 11° colocado de sua conferência, mesmo com apenas 21 vitórias. Como comparação, essa campanha o levaria ao 13° lugar do Oeste, com 11 jogos de desvantagem para o primeiro time na zona de play-in.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA