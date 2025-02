Jogador do Nets na NBA vai iniciar projetos no Brasil

Jogador do Brooklyn Nets, da NBA, Day’Ron Sharpe pretende voltar ao Brasil. E desta vez com um propósito ainda mais especial do que na primeira visita, em 2023. Ele quer desembarcar no país para participar de projetos sociais e clínicas voluntárias, promovendo o basquete e incentivando jovens talentos em comunidades carentes.

A primeira vez do americano por aqui foi em maio de 2023. À época, ele teve oportunidade de conhecer de perto a paixão dos brasileiros pelo basquete e se aventurou em um rachão na quadra da Praça Kaleman, na periferia de Diadema, região metropolitana de São Paulo.

“Gosto de ajudar crianças e jovens e prepará-los. Quero usar minha experiência para ajudá-las a aumentar o conhecimento do basquete e, quem sabe, tornar o basquete cada vez mais parte da cultura deles e consequentemente do Brasil” afirmou Day’ron Sharpe, que, aos 23 anos, está em sua quarta temporada na NBA.

Ele quer retribuir o carinho que recebeu e contribuir para o desenvolvimento do esporte entre jovens que sonham em seguir carreira no basquete. “O Day’ron se tornou um verdadeiro apaixonado pelo Brasil justamente pela identificação que tem com sua origem, quando jogava basquete nas ruas dos Estados Unidos. O nosso objetivo é que, desta vez, ele participe de ações com crianças de projetos desenvolvidos por grandes instituições, como o Instituto Vini Jr. e Instituto Neymar Jr. e também com a Liga Nacional de Basquete, dialogando com as práticas de ESG da LNB”, explicou Renato Santos, CEO da 360 Sports Press, assessoria que gerencia a imagem do atleta no Brasil e que já está em contato com as fundações.

Durante as próximas férias no Brasil o pivô tem como objetivo realizar clínicas gratuitas em diversas cidades, compartilhando experiências, ensinamentos técnicos e sua trajetória como atleta profissional da NBA. Além disso, Day’Ron Sharpe também estará envolvido em iniciativas comunitárias, apoiando projetos de educação e esporte voltados para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

“Estar no Brasil é realmente especial, gosto de me conectar com o povo brasileiro, pois sei que posso ajudar o basquetebol a crescer ainda mais. Tenho a ideia do impacto que pode ter na vida dos jovens, de alguma forma estou afetando o basquete no Brasil e eu acho isso muito legal”, afirmou o jogador do Brooklyn Nets.

A iniciativa de Day’Ron Sharpe usa a força da marca NBA para reforçar o impacto positivo que o esporte pode ter na sociedade e destaca a importância do engajamento de atletas profissionais em ações sociais ao redor do mundo. Com seu talento e dedicação, ele promete deixar uma marca significativa na vida de muitos jovens brasileiros.

“Sei o tamanho do basquetebol no Brasil e vejo que tem talento demais para não ser aproveitado, e eu simplesmente amo a cultura de como eles jogam basquete de verdade, mesmo eu sendo um jogador da NBA a molecada não aliviou para mim nos jogos nas ruas brasileiras. Hoje eu não vejo mais isso nas ruas dos Estados Unidos então, quando estou no Brasil, é como se eu voltasse aos meus dez anos nas ruas de onde morava. É uma ótima atmosfera para estar. Então, eu poderia fazer isso todos os dias das minhas férias no Brasil”, concluiu Day’Ron Sharpe.

