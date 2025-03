Apesar de derrota para o Cavs, Jayson Tatum fez história na NBA

O Boston Celtics sofreu uma revés histórico diante do Cleveland Cavaliers na última sexta-feira (28). O atual campeão vencia no primeiro quarto por 22 pontos. No entanto, sofreu uma virada em pleno TD Garden e viu o rival disparar na liderança do Leste. A derrota para o Cavs, ainda assim, terminou com Jayson Tatum fazendo história na NBA.

A atuação histórica de Jayson Tatum aconteceu na primeira metade do jogo. Nos 24 minutos iniciais, o craque alcançou 30 pontos, nove rebotes e sete assistências. Desde 1997/98, de acordo com a NBA, essa foi a primeira vez que um jogador atingiu esses números em um único tempo.

O grande início até fez Tatum provocar o Cavs. Então, no momento em que acertou uma cesta de três pontos, o astro celta balançou o braço rumo ao banco de reservas e gritou: “sai fora daqui, cara”. Após a provocação, o time de Ohio conseguiu uma virada histórica.

No fim do jogo, Tatum celebrou sua grande atuação na NBA. No entanto, lamentou que o Cavs tenha tido um aproveitamento superior nos arremessos, para que conseguisse sair do TD Garden com a vitória.

“Apenas fui agressivo em um bom ritmo. Acho que, obviamente, o começo do jogo na defesa impulsionou nosso ataque e a maneira como estávamos jogando. Fizemos um ótimo trabalho na nossa execeução, nos movimentos e ataque. Porém, os caras, em ambos os lados da quadra, começaram a acertar os arremessos esta noite”, lamentou.

Por fim, apesar da derrota para o Cavs na NBA, Jayson Tatum terminou com 46 pontos, 16 rebotes, nove assistências e três tocos. Além disso, ele acertou 19 das 37 tentativas de arremessos. O craque, desse modo, se tornou apenas o terceiro em toda a história a atingir esses números. Mas como foi algo tão incrível, ele teve o reconhecimento do técnico adversário.

“Jayson Tatum, essa foi uma das atuações com arremessos mais incrível que já vi na liga”, disse Kenny Atkinson. “Simplesmente inacreditável. Ele é um grande jogador. A NBA, todos nós, devemos apreciá-lo. Mas ele se comporta com classe e dignidade. Então, meu total respeito a ele”, completou.

Após o jogo contra o Cavs, Tatum deu sequência a uma temporada de alto nível na NBA. Com médias de 27 pontos, 8.8 rebotes, 5.8 assistência e um roubo de bola por partida, o craque do Celtics é o quarto na corrida ao MVP em 2024/25.

