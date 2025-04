Apenas 11 jogadores fizeram os 82 jogos da NBA em 2024/25

A última vez que ele esteve em quadra em 82 jogos foi em 2014/15, quando defendia o Los Angeles Clippers. Desde então, o armador teve médias de 57 jogos por temporada. Na atual campanha ele liderou o Spurs que sofreu com lesões. Sobretudo de Victor Wembanyama. Assim, terminou com 8.8 pontos, 7.4 assistências, 1.3 roubo de bola em 28 minutos por noite.

Dentre os nomes, o que mais chama a atenção é Chris Paul. Às vésperas dos 40 anos, e em seu primeiro ano no San Antonio Spurs, ele foi um dos jogadores com 82 jogos em 2024/25 na NBA. Como resultado, se tornou o primeiro atleta a atingir essa marca na 20ª temporada como profissional.

A temporada regular da NBA 2024/25 terminou no domingo (13) e apenas 11 jogadores estiveram presentes em todos os jogos, de acordo com Bobby Marks, da ESPN. Portanto, o número caiu em relação à última campanha. Isso porque em 2023/24 17 nomes atuaram nas 82 partidas. Como comparação, em 2014/25, o número foi de 28.

Outro jogador que atingiu a marca foi Mikal Bridges. Detentor do recorde de mais jogos seguidos na NBA, ele não foi poupado na última partida do New York Knicks. Apesar do técnico Tom Thibodeau não levar os titulares à quadra, o ala foi a exceção. Justamente, para manter a sequência de 556 jogos seguidos na NBA. No entanto, logo no primeiro lance, fez uma falta e foi sacado sem retornar depois.

“Acho que Bridges mereceu esse direito. É uma homenagem a ele. Acredito que ele trabalhou duro para se colocar nessa posição. Então, ele deveria ser elogiado por isso”, disse o técnico do Knicks.

Quem também chama a atenção pela regularidade é Harrison Barnes. O veterano do Spurs disputou 82 partidas nas últimas três temporada. Aliás, San Antonio é o time com mais representes na lista, com três ao todo. Além de Paul e Barnes, o ala Julian Champagnie também esteve presente em todos os jogos.

Enquanto isso, Jalen Green, do Houston Rockets, e Nickeil Alexander-Walker, do Minnesota Timberwolves, estão há duas campanhas seguidas com todos os jogos disputados.

Agora, com o fim da fase regular, alguns desses jogadores não poderão estender o número de jogos. É o caso, por exemplo, de Chris Paul. Afinal, o Spurs não se classificou para os playoffs, terminando na 13ª posição do Oeste.

Por fim, confira a lista dos jogadores com 82 jogos na NBA:

Chris Paul (San Antonio Spurs)

Julian Champagnie (San Antonio Spurs)

Harrison Barnes (San Antonio Spurs)

Jalen Green (Houston Rockets)

Mikal Bridges (New York Knicks)

Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers)

Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves)

Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves)

Bub Carrington (Washington Wizards)

Malik Beasley (Detroit Pistons)

Buddy Hield (Golden State Warriors)