NBA define confrontos dos playoffs de 2024/25

Com os resultados da última rodada da temporada regular da NBA, todos os confrontos dos playoffs de 2024/25 foram definidos. Até sábado (19), no entanto, as últimas quatro vagas terão suas definições após o play-in. Durante a semana, oito times vão disputar quem tem sobrevida e vai aos mata-matas.

O Oklahoma City Thunder, dono da melhor campanha em 2024/25 da NBA, com 68 vitórias e 14 derrotas, só fica sabendo seu adversário na sexta-feira (18). Isso porque o oponente sai do último confronto da repescagem. Enquanto isso, o Houston Rockets, segundo no Oeste, conhece o seu já na terça-feira (15). Por outro lado, o mesmo acontece com o Cleveland Cavaliers (primeiro) e Boston Celtics (segundo).

Enquanto isso, os outros confrontos dos playoffs já estão certos.

Publicidade

Leste

No Leste, todos os confrontos estavam definidos para os playoffs da NBA 2024/25 desde a última sexta-feira. Afinal, com as vitórias de Knicks e Bucks, garantiu as séries de Detroit contra New York e Milwaukee diante de Indiana.

Confrontos (1) Cleveland Cavaliers x Play-in 2 (8) (2) Boston Celtics x Play-in 1 (7) (3) New York Knicks x Detroit Pistons (6) (4) Indiana Pacers x Milwaukee Bucks (5)

Oeste

Por outro lado, no Oeste, apenas no domingo os últimos times garantiram vagas nos playoffs da NBA. Enquanto o Denver Nuggets bateu o Rockets e ficou com o quarto lugar, o Los Angeles Clippers superou o Golden State Warriors fora de casa para ser o quinto. Como resultado, os dois se enfrentam na próxima fase.

Publicidade

Enquanto isso, o Los Angeles Lakers conheceu o seu oponente: o Minnesota Timberwolves. Uma derrota do Timberwolves para o Utah Jazz deixaria o Warriors nos playoffs da NBA com o sexto lugar. Mas não foi o que aconteceu. Agora, o time de San Francisco terá de passar pelo play-in.

Confrontos (1) Oklahoma City Thunder x Play-in 2 (8) (2) Houston Rockets x Play-in 1 (7) (3) Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves (6) (4) Denver Nuggets x Los Angeles Clippers (5)

Leia mais

Na primeira fase dos playoffs da NBA, jogam primeiro contra oitavo de cada conferência. Em uma melhor de sete jogos, os vencedores das séries disputam as semifinais de Leste e Oeste. Depois, vem a decisão de cada lado.

Publicidade

Por fim, na final da NBA, os campeões de Leste e Oeste fecham os playoffs.

Para cada decisão de conferência, a NBA premia o melhor jogador nos confrontos das finais. Depois, o mesmo acontece na decisão da liga. Na última temporada, por exemplo, Jaylen Brown venceu os dois (Leste e NBA), enquanto Luka Doncic, ainda pelo Dallas Mavericks, ganhou no Oeste.

Publicidade

Os playoffs da NBA começam no sábado, com quatro jogos, e vão até junho.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA