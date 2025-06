Aos 36 anos, Bojan Bogdanovic anuncia aposentadoria da NBA

Aos 36 anos, Bojan Bogdanovic anunciou, neste domingo (30), a sua aposentadoria das quadras, após dez temporadas na NBA. O croata utilizou o seu perfil oficial no Instagram para comunicar o fim da carreira. O detalhe é que a sua trajetória se encerrou no Brooklyn Nets, justamente o time que lhe abriu as portas na liga. No entanto, o camisa 44 não entrou uma vez sequer em quadra pelos novaiorquinos, em 2024/25.

“Às vezes, na vida, você não escolhe o momento. Ele escolhe você. Depois de 14 meses lutando contra uma lesão no pé, duas cirurgias e inúmeras tentativas de retornar às quadras, é hora de encerrar um capítulo. Depois de mais de duas décadas em quadra, chegou o momento de dizer adeus ao basquete. Não apenas como esporte, mas também como parte de mim”.

“É difícil descrever em poucas frases tudo o que o basquete me proporcionou. Ele me moldou não apenas como atleta, mas também como pessoa. Obrigado a todos os treinadores, companheiros de equipe, médicos, torcedores, clubes e a todos que fizeram parte da minha jornada de alguma forma. Um agradecimento especial à minha família e amigos — vocês foram a base de cada ascensão e o apoio em cada queda”, escreveu Bogdanovic.

O camisa 44 decidiu se aposentar depois de passar por duas cirurgias no pé esquerdo. A última partida dele como profissional foi em abril do ano passado, quando estava no New York Knicks. Porém, o croata jogou apenas um minuto diante do Philadelphia 76ers e saiu zerado de quadra.

Nascido na Bósnia, Bogdanovic começou a carreira de jogador no Zrinjski Mostar, time de sua cidade natal. Posteriormente, passou por Real Madrid e Murcia (Espanha). Por conta do período no Cibona Zagreb (2009-11), ele decidiu representar a seleção croata.

Após se destacar no Fenerbahçe, da Turquia, Bogdanovic se aventurou na NBA, em 2014. Na época, ele tinha 25 anos e firmou um contrato de três temporadas com o Nets. Pela equipe novaiorquina, o croata disputou 212 jogos.

Além do Nets, sua última equipe antes da aposentadoria, Bojan Bogdanovic também defendeu outros cinco times na NBA: Washington Wizards (2016/17), Indiana Pacers (2017-19), Utah Jazz (2019-22) e Detroit Pistons (2022/23). Em 719 jogos na liga, o croata alcançou médias de 15,6 pontos e 3,6 rebotes. Além disso, ele acertou 46% dos arremessos de quadra e 39,4% das bolas de três.

Em termos de números, o melhor momento de Bogdanovic na NBA foi no Pistons. Em Detroit, suas médias foram de 21,1 pontos, 3,6 rebotes, além de um aproveitamento de 41,3% nas bolas de três. Mas, o time mais competitivo dele na NBA foi o Jazz. Pela equipe de Salt Lake City, Bogdanovic chegou duas vezes aos playoffs.

Com relação à Croácia, o ala foi convocado pela primeira vez para a seleção adulta em 2010, quando tinha 21 anos. Assim, por mais de uma década, foi destaque no basquete FIBA. Bogdanovic, por exemplo, foi o cestinha dos Jogos Olímpico do Rio de Janeiro (2016), com uma média de 25,3 pontos.

