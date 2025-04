Anthony Edwards devolve indireta por Rudy Gobert

Anthony Edwards saiu em defesa de Rudy Gobert na estreia dos playoffs. O pivô francês foi alvo de provocações da torcida na Crypto.com Arena, durante o jogo entre Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers, no sábado (19). O ala-armador, assim, devolveu a indireta sofrida pelo companheiro.

“Gobert tem US$200 milhões. US$ 200 milhões! US$300 milhões! Você que está quebrado, seu ferrado!”, gritou Anthony Edwards. A resposta do camisa 5, assim, calou o torcedor do Lakers que havia direcionado provocações ao francês do Timberwolves.

“HE’S GOT $200 MILLION! $200 MILLION! $300 Million! BROKE A** N***A!” Publicidade Anthony Edwards to Los Angeles Lakers fans trying to troll Rudy Gobert during Game 1 🗣️ Thoughts? 🤔 Via. @RedsBKnown/TT pic.twitter.com/Rw8s8XwRmF — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 21, 2025 Publicidade



Rudy Gobert vinha sendo provocado por sua atuação contra o Lakers. Em 24 minutos, ele marcou somente dois pontos e conseguiu seis rebotes. Assim, para tentar desestabilizá-lo ainda mais, a torcida focou as atenções no pivô.

Edwards, no entanto, usou o contrato de Gobert como resposta. Isso porque, o quatro vezes Defensor do Ano acumula mais de US$ 200 milhões em salários desde que chegou à NBA. Além disso, ele estendeu no ano passado por três anos com Minnesota no valor de US$ 110 milhões.

Publicidade

É comum, porém, que Rudy Gobert seja alvo de críticas justamente por seu contrato. Apesar de diversos prêmios como defensor, ele é provocado por suas atuações ofensivas, como no caso do jogo passado.

Leia mais!

No fim, mesmo com Rudy Gobert em baixa, Anthony Edwards deu outra resposta à torcida adversária ao liderar a vitória. Com 22 pontos, o astro liderou o triunfo por 117 a 95. Assim, o Timberwolves abriu 1 a 0 na série diante do Lakers e chega com moral para o Jogo 2.

Publicidade

A vitória, inclusive, garantiu a Anthony Edwards uma outra provocação. Afinal, na coletiva pós-jogo, ele debochou da atmosfera dos fãs de Los Angeles na Crypto.com Arena.

“Uma atmosfera como essa é fácil para eu jogar, cara. Já estive em Denver. Lá, sim, é um lugar difícil de jogar fora de casa. Então, para ser sincero, isso aqui não foi nada”, declarou Anthony Edwards.

Portanto, Anthony Edwards saiu em vantagem do primeiro jogo na casa do Lakers. Um reencontro, por fim, acontece na noite desta terça-feira (22). Com um jogo de vantagem, o Timberwolves volta à Crypto.com Arena para enfrentar os donos da casa pela primeira rodada dos playoffs.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA