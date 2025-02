Anthony Davis sofre lesão em estreia pelo Mavericks

A estreia de Anthony Davis pelo Dallas Mavericks terminou em lesão. De acordo com o próprio astro, houve um incômodo na região da virilha e quadríceps. Apesar de sair contundido, o camisa 3 teve grande atuação, com 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três tocos.

Davis saiu no final do terceiro quarto e não retornou. Ao fim do jogo, ele concedeu entrevista coletiva e tranquilizou os fãs. Segundo ele, é apenas um incômodo e não há motivo para preocupação em relação ao seu retorno.

“Simplesmente, não soltava e não aliviava. Mas não é nada sério”, comentou.

O reforço do Mavericks tem seu passado marcado por lesões. A sua estreia, por exemplo, foi adiada por conta de uma distensão abdominal, sentida ainda durante sua passagem pelo Lakers. Na temporada, ele já perdeu oito jogos por contusões, assim como nunca jogou todos os jogos de uma campanha.

O Mavs, no entanto, confirmou que não há preocupação. No relatório de lesões da NBA, a franquia listou que o craque é provável no confronto de segunda-feira (10) contra o Sacramento Kings. Portanto, só houve de fato um cuidado ao fim do terceiro quarto, para que o ‘incômodo’ não se agravasse.

Quem também saiu lesionado do duelo diante do Houston Rockets foi PJ Washington. De acordo com a equipe médica, o ala sofreu um entorse no tornozelo direito.

Davis no Mavericks

Davis chegou ao Mavs na criticada troca de Luka Doncic. Então, sua estreia na equipe mantinha a desconfiança de torcedores, que preferiam a sequência do craque esloveno. Nas arquibancadas, por exemplo, tinham diversas camisa 77, o antigo número do europeu em Dallas.

Além das camisas, os torcedores ainda levaram cartazes com “Demitam Nico [Harrison] e vendam o time”.

Apesar da lesão, Anthony Davis deu uma resposta à torcida do Mavericks. Ainda no primeiro quarto, por exemplo, ele enterrou e apontou para torcida gritando: “eu estou aqui”. A torcida, no entanto, não mudou em relação à troca.

No fim do jogo, porém, Davis se mostrou tranquilo em relação aos protestos da torcida. “Vai levar um tempo. Ainda está recente, como um divórcio para os dois lados. Não dá para dizer que vai sumir em um dia”, comentou.

Enquanto tenta conquistar a torcida do Mavs, Davis vem tendo uma grande temporada na NBA. Até o momento, ele tem médias de 25.7 pontos, 11.9 pontos, 2.2 tocos e 12.3 rebotes. Assim, além de concorrente ao MVP, ele ainda é um dos favoritos ao Defensor do Ano em 2024/25.

