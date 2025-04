Anthony Davis fala sobre encontro com Luka Doncic

Luka Doncic e Anthony Davis protagonizaram o maior momento da temporada da NBA até agora. Afinal, eles foram os principais nomes da troca entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks. No primeiro confronto entre as duas equipes desde o acordo, o time da Califórnia venceu, mas o pivô foi destaque por lesão. As equipes vão se enfrentar de novo na quarta-feira (9). Então, Davis falou sobre o reencontro com seu antigo time e o confronto contra o esloveno.

“Só mais um jogo”, disse Davis aos repórteres após o treino de terça-feira. “Vocês é que fazem parecer maior do que precisa ser. Pra mim, é só mais um jogo. Vai ser a primeira vez do Luka de volta, então talvez haja muitas emoções pra ele em Dallas. Mas pra mim, é só mais um jogo”.

A declaração de “só mais um jogo” chama atenção. Isso porque Anthony Davis foi parte de uma das trocas mais chocantes da história da NBA.

Publicidade

“Só jogar basquete. Acho que eles nunca passaram por algo assim. Eu já fui trocado antes. Já voltei para New Orleans e meio que sei o que esperar. Então, é isso que torna o jogo divertido. É isso que torna o basquete e os esportes divertidos e empolgantes. Ter jogos como o de amanhã na temporada regular vai ser legal. Vou fazer o meu melhor pra manter o grupo unido, sem deixar a galera se empolgar demais ou se abater demais. Portanto, focar no jogo”, completou o astro do Mavs.

Leia mais!

A troca entre Anthony Davis e Luka Doncic é bem diferente da anterior entre New Orleans Pelicans e Lakers. Isso porque Davis já era alvo de rumores antes do acordo acontecer. Além disso, o Pelicans não vinha de uma recente aparição nas Finais da NBA como foi o caso do Mavericks em 2023/24.

Publicidade

Em termos de classificação, o jogo vale bastante para o Lakers. Afinal, a equipe quer continuar entre os quatro primeiros da Conferência Oeste. O Mavs, enquanto isso, ainda precisa confirmar a ida ao play-in da NBA. Atualmente na décima posição, precisa de um triunfo para avançar à pós-temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA