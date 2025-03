Andrew Wiggins faz jogo incrível, mas Heat perde a décima na NBA

Mesmo com o retorno de Andrew Wiggins, a fase do Miami Heat na NBA continua ruim. Isso porque a equipe chegou à décima derrota seguida ao ser superado pelo Houston Rockets, na sexta-feira (21). O canadense, por sua vez, retornou à quadra após dois jogos como desfalque e foi bem. Ele liderou o time com 30 pontos e fez um segundo quarto incrível. Neste período, anotou 20 pontos e acertou todos os arremessos que tentou.

Assim, Andrew Wiggins fez seu melhor jogo pelo Heat desde sua chegada à franquia na trade deadline da NBA. Além dos 30 pontos, teve dois rebotes, três assistências e quase 76.9% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Ele ainda acertou 50% das bolas de três e foi o jogador que mais foi a linha de lance livre, com nove vezes, convertendo todas as tentativas.

Apesar da boa atuação do ala, Miami não conseguiu superar o Rockets em casa. Como resultado, o time do técnico Erick Spoelstra segue na décima posição da Conferência Leste. Portanto, ocupando a última vaga ao play-in.

Com o retorno de Wiggins, o Heat iniciou o jogo com ele, Kel’el Ware, Bam Adebayo, Herro e Jaime Jaquez Jr. Portanto, foi a 23ª escalação diferente do time na temporada. “Ele é uma parte importante do que tentamos fazer. É ótimo tê-lo de volta. Vamos ver como vai ser e nos ajustar de acordo”, comentou Spoelstra após a partida.

“Eu só elogio esse grupo. Há um ótimo espírito aqui. É um time resiliente, um time de mente forte para poder continuar competindo em alto nível. Todos nós entendemos que precisamos fazer mais, principalmente nesses momentos decisivos. Então, não nos falta vontade. Isso não vai mudar com esta equipe”, disse o técnico.

Desde que chegou ao Heat, Wiggins disputou 12 jogos. Todos como titular. Então, tem médias de 19.3 pontos, quatro rebotes, um toco e um roubo de bola. Enquanto isso, seu aproveitamento é de 44.7% nos arremessos.

Por mais uma temporada, o Heat fez poucas mudanças no elenco. Essa tem sido uma tendência do time nas últimas temporadas sob o comando de Pat Riley. O presidente da franquia aposta em nomes menos badalados e em jogadores que muitas vezes sequer foram selecionados no Draft. No entanto, essa filosofia começou a gerar críticas após mais uma campanha abaixo do esperado.

A única contratação que o Heat fez na offseason de 2024 foi um acordo de um ano de US$3,3 milhões por Terry Rozier. Acreditava-se que ele poderia melhorar após um período no time, mas não foi o caso. Afinal, o armador teve uma das piores temporadas de sua carreira. Então, houve o acordo por Wiggins, mas desde que ele chegou à equipe, venceu apenas duas vezes, incluindo a sequência de dez derrotas.

