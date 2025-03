Erik Spoelstra revela como Andrew Wiggins pode ajudar Heat

O técnico Erik Spoelstra ainda acredita que Andrew Wiggins ainda pode render no Miami Heat. O ex-jogador do Golden State Warriors chegou à franquia na troca que levou Jimmy Butler para San Francisco. No entanto, na contramão do antigo camisa 22 no novo time, o ala não tem conseguido ter boas atuações pela equipe da Flórida.

Por enquanto, Andrew Wiggins teve oito partidas pelo Heat. Com 34.4 minutos por jogo, ele tem médias de 18.5 pontos, 4.9 rebotes e 2.9 assistências, além de 31.3% dos três pontos. O canadense, portanto, ainda não conseguiu grandes atuação no novo time, mas Spoelstra aposta que isso vai mudar.

“Ele ainda não teve uma grande atuação conosco. Ele sabe o que precisamos dele e o que queremos dele. E ele também quer nos dar isso. Então, acredito que ele ficará bem. Leva um pouco de tempo para se sentir confortável no ambiente, entender seu papel e, você sabe, ser esse cara assertivo”, comentou o técnico do Heat.

Antes de ser treinado por Spoelstra, Wiggins passou cinco temporadas e meia pelo Warriors. Na franquia de San Francisco, ele foi selecionado para o All-Star Game e se consolidou como um defensor talentoso. No Heat, havia a expectativa de que ele pudesse ser uma peça importante na luta pela pós-temporada.

O cenário, porém, tem sido diferente. Enquanto Erik Spoelstra confia a Andrew Wiggins um bom volume em quadra, o Heat vem de uma sequência de quatro derrotas. Assim, caiu para a nona posição do Leste e se distanciou da zona direta aos playoffs. O ala, no entanto, também aposta que vai dar a volta por cima.

“Com certeza [minha melhor versão está por vir]. Sinto que vou melhorar a cada jogo e com mais experiência, conforme a química com a equipe cresce, especialmente com esses caras. Acho que serei melhor com grandes companheiros de time. Temos grandes líderes como Tyler Herro e Bam Adebayo”, comentou o ala.

Por fim, Andrew Wiggins tem a confiança dos companheiros de Heat. Antes de Spoelstra, o veterano Bam Adebayo comentou sobre o potencial do camisa 22 para a equipe. Segundo ele, o reforço pode sim recuperar o status de estrela que já teve pelo Warriors.

“Quanto mais Wiggins se sentir confortável, mais veremos o quão talentoso ele é. Sabemos do tipo de jogador que é. Quando o vemos jogar no um contra um, dá para perceber que ele tem muito jogo. Ele tem todas as armas para ser um jogador de sucesso. Então, quando ele realmente se adaptar aqui, acho que voltará a ser o um All-Star”, apostou o pivô.

