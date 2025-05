Andrew Bogut dispensa ser técnico na NBA: “Mentiras”

O ex-pivô Andrew Bogut está no início da carreira como técnico e, certamente, deixou as portas abertas na NBA. Afinal, o veterano foi um jogador respeitado na liga e conhecido como um profissional exemplar nos bastidores. Ele é adorado no Golden State Warriors, em particular, onde foi campeão em 2015. Mas, diferente da carreira dentro de quadra, agora não vê trabalhar nos EUA como um objetivo. Pelo contrário.

“Eu nunca vou dizer nunca, mas, nesse momento, acho que não tenho interesse na NBA. E digo isso porque não lido bem com um caminhão de mentiras e besteiras. As pessoas falam que ser treinador na liga agora é muito mais gerir relacionamentos do que tática. Discordo, pois eu vejo que é mentir sobre relacionamentos do que tática”, disparou o atleta aposentado, em entrevista ao podcast “House of Strauss”

Hoje, Bogut se prepara para ser um dos assistentes técnicos de um dos melhores times do país: o Sydney Kings. Ele já é um dos sócios minoritários da equipe e vai estar entre os auxiliares de Brian Goorjian, ex-comandante da seleção da Austrália. A pergunta que fica, então, é: por que treinar em sua terra natal é diferente dos EUA? Ele crê que, na NBA, o treinador é quem precisa se adaptar aos gostos do elenco.

Publicidade

“Os jogadores sempre brincam que você precisa saber falar a língua deles para treinar. Portanto, eu teria que entender como os jovens descolados estão falando hoje em dia, né? Mas não há nada mais ridículo do que ver um homem branco de uns 45 anos com um boné para trás tentando conversar com a garotada. Desculpa, mas eu não consigo fazer isso”, desabafou o veterano.

Leia mais sobre o Golden State Warriors

Futuro

Desde que deixou as quadras, Bogut nunca se afastou de forma definitiva do meio do basquete. Mas, se o esporte segue em sua vida, as suas prioridades já mudaram um pouco. A NBA também não tem um enorme apelo com o ex-jogador porque significa ficar longe da família. Ele quer ser técnico, sim, mas aos seus termos. A sua vida e desejos pessoais são os fatores que vão ditar o seu futuro.

Publicidade

“Eu não preciso do dinheiro da NBA, então, certamente, isso não vai ser um motivador para mim. Estou mais interessado em comandar a seleção da Austrália, por exemplo. Adoraria ser o técnico do time nacional nos Jogos Olímpicos ou em outra competição internacional. E acho que até na liga australiana, pois são só 28 jogos e me permite seguir perto da minha família”, disse o campeão pelo Warriors.

Falar em ser técnico é algo natural para alguém que vai iniciar a carreira como auxiliar. Bogut não tem interesse em esconder esses planos, pois não vê fundamento em um assistente que não aspira o passo à frente. “Todos os profissionais entram no mercado como auxiliares pensando em virarem os técnicos um dia. Quem não admitir isso está mentindo. Por isso, ser treinador é um objetivo pessoal, sim”, cravou.

Publicidade

Como funciona

Andrew Bogut crê que poucas situações recentes ilustram tanto o que é ser técnico na NBA do que o Sacramento Kings. A equipe quebrou um jejum de quase duas décadas longe dos playoffs depois da chegada de Mike Brown ao comando. Levou o prêmio de melhor treinador da temporada, por sinal. Mas, assim que houve sinais de problemas com os jogadores, ele foi o elo mais fraco.

“Sacramento deveria ter olhado para os últimos 20 anos da franquia antes de demitir Mike. Eles conseguiram um pouco de sucesso por causa do elenco atual, claro, mas também pelo treinador. Por isso, deveriam tê-lo bancado. Fazer o que Miami já fez: bancar o técnico e controlar a situação. Doug Christie não é ruim, mas eles já tinham encontrado o cara. Só que mandaram embora”, lamentou o ex-atleta.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA