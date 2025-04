Analista da NBA detona defesa de Luka Doncic nos playoffs

O Los Angeles Lakers se complicou na série contra o Minnesota Timberwolves após derrota no domingo (27). Afinal, perdeu três dos quatro primeiros jogos, e agora tem que vencer os três restantes para avançar. Então, para o jornalista Zach Lowe, a razão da má fase do time angelino passa pela performance de Luka Doncic nos playoffs da NBA. Em especial, na defesa.

“Por que ele tem que ser humilhado no começo de toda série antes de mostrar que pode fazer esforço?”, disparou Lowe. “Se você for e assistir os jogos 1 e 2 da série contra o Phoenix (Suns), em 2022, ele foi péssimo na defesa. E depois, ele ficou decente. E de novo, quatro partidas já, e ele é péssimo”.

“Óbvio que eu teria feito a troca (de Doncic por Anthony Davis). Todos na liga teriam feito. No entanto, a ideia de trocar Luka não é ruim. O problema. No entanto, é fazer isso sem oferece-lo para outros times e conseguir o melhor pacote em retorno. Eu ainda acho que é uma troca doida, mas estou cansado de vê-lo ser péssimo na defesa até estar com as costas contra a parede e só então mostrar que pode colocar um esforço”, completou.

Mas não foi só a defesa do esloveno que foi criticada por Lowe. Isso porque, mesmo com 38 pontos no Jogo 4, o atro tem dado menos assistências do que o comum.

“Uma estatística interessante nessa série é que Luka só deu 20 assistências em quatro jogos, o que não é muito para ele”. Na temporada, Doncic deu 7.5 assistências por jogo com o Lakers. No jogo quatro, aliás, foram somente dois passes pra cestas, enquanto deu somente um no jogo um.

Embora o jornalista seja crítico da performance de Luka Doncic nos playoffs da NBA, ele também prestou alguma justiça ao craque. Isso porque, segundo ele, a montagem de elenco do Lakers atrapalha o esloveno.

“Ele sente falta de um pivô para ocupar a defesa e deixá-lo infiltrar”, analisou.

Para a série, Los Angeles apostou em rotações com jogadores mais baixos, deixando Jaxson Hayes jogar só quatro minutos na última partida. Isso é perigoso em especial contra o Timberwolves, que tem Julius Randle, Rudy Gobert, Naz Reid e outros jogadores altos para punir o Lakers no garrafão.

Embora a situação esteja difícil para o Lakers nos playoffs, ainda há esperança. Afinal, LeBron James e Doncic já têm em seus currículos viradas após estarem perdendo por 3 a 1.

