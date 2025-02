All-Star: NBA define jogadores da disputa de três pontos

A NBA anunciou os oito jogadores do torneio de três pontos do All-Star. O destaque é o craque do Milwaukee Bucks, Damian Lillard, que terá a chance de vencer o terceiro título seguido. Os concorrentes, por sua vez, serão: Jalen Brunson, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Buddy Hield, Cam Johnson e Norman Powell.

Lillard é dado como favorito por seu histórico no torneio. O primeiro título aconteceu em 2023, ao superar Hield e Tyrese Haliburton na rodada final. No ano passado, enquanto isso, ele derrotou Trae Young e Karl-Anthony Towns. Então, o craque do Bucks se tornou o primeiro bicampeão desde Jason Kapono, em 2008.

A busca do armador pelo tricampeonato, porém, não deve ser fácil. O torneio de três pontos do All-Star reúne alguns dos melhores jogadores do perímetro na NBA. Tyler Herro, do Miami Heat, por exemplo, é o terceiro jogador na temporada com mais bolas de três convertidas, além de ter 39.3% de aproveitamento.

Além disso, há Norman Powell, do Los Angeles Clippers. Com média de 23.9 pontos por jogo, sendo a melhor marca de sua carreira, o ala converte 43.1% dos seus arremessos de três pontos. O aproveitamento, aliás, é o melhor entres os participantes.

Garland, enquanto isso, registra 42.9% na linha dos três pontos em 2024/25. Já Cam Johnson está no melhor ano de sua carreira, com 19.3 pontos por jogo e 41.8% do perímetro.

Há, ainda, um outro campeão sem ser Lillard. Hield, afinal, venceu o torneio em 2020 quando jogava pelo Sacramento Kings. O ala-armador do Golden State Warriors, inclusive, busca uma revanche contra o armador do Bucks, uma vez que foi eliminado para ele no ano passado.

O azarão, por fim, é Cade Cunningham. O craque do Detroit Pistons foi uma surpresa na seleção da NBA. Isso porque tem somente 35.4% nos arremessos de três em 2024/25. Era esperado, aliás, que outro nome do time de Michigan fosse selecionado: o ala-armador Malik Beasley. Ele é o segundo atleta com mais bolas do perímetro convertidas na temporada, mas ficou de fora.

A semana do All-Star da NBA 2025 acontece entre os dias 14 e 16 de fevereiro. O torneio de três pontos está marcado para o sábado (15). O evento será sediado no Chase Center, casa do Warriors, em San Francisco. Portanto, Hield deve ganhar o apoio da torcida.

