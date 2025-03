Além de Cooper Flagg, Mavericks estaria de olho no Draft

Embora ainda esteja na zona do play-in, a temporada do Dallas Mavericks passou a ser uma grande dúvida por conta de lesões e a franquia já pode estar de olho no Draft que terá Cooper Flagg como protagosnista. No radar, estão nomes além do cotado como primeira escolha. De acordo com Joey Mistretta, do site ClutchPoints, o Mavs considera vários jogadores para a seleção.

Ainda não se sabe qual seria, ao certo, a escolha de Dallas no Draft. No entanto, se pensarmos que o Mavs está em décimo lugar da Conferência Oeste, os nomes mais bem cotados podem ser desconsiderados. Afinal, a menos que a franquia tivesse bastante sorte, Cooper Flagg e outros nomes estariam em posições muito acima.

Um dos jogadores no radar é Kon Knueppel, parceiro de time de Flagg. Com apenas 19 anos, o armador teve médias de 14.4 pontos, quatro rebotes e 2.7 assistências, com 39.2% dos três pontos. No entanto, ele é cotado como uma escolha top 10. Então, o Mavs teria que, novamente, dar sorte. Vale dizer, porém, que essas escolhas costumam ser bastante influenciadas pela performance no March Madness, torneio do College que iniciou nesta terça-feira.

Publicidade

Então, outro cotado é Kasparas Jakucionis, de Illinois. Ele tem médias de 15 pontos, 5.6 rebotes e 4.6 assistências. Embora não seja um grande arremessador de três, é um bom infiltrador e distribuidor de jogo. Além disso, tem boa altura (1.98 metro) para um armador e também pode se adaptar para jogar outras posições.

Leia mais!

Ademais, o último dos nomes é Collin Murray-Boyles, de South Carolina. Embora a equipe não tenha chegado no torneio da NCAA, o jovem de 19 anos mostrou boas performances durante seu segundo ano na faculdade. Ele teve médias de 16.8 pontos e 8.3 rebotes e é um ala defensor e atlético.

Publicidade

Enquanto isso, a atual temporada de Dallas segue preocupante. Isso porque, pós a troca de Luka Doncic, tudo deu errado para o Mavs. Anthony Davis, Kyrie Irving e vários outros jogadores sofreram lesões e a equipe está desfalcada para brigar na pós-temporada. Nos últimos jogos, por exemplo, chegou ter apenas oito atletas disponíveis (o mínimo permitido pela NBA).

Dessa forma, mesmo que não tenha chances de ter Cooper Flagg, o Mavericks já comece a pensar no Draft. Afinal, a equipe precisa planejar um elenco competitivo ao redor de Irving e Davis.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA