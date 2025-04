Agente de LeBron James avisa times que Kevin Durant quer

Rich Paul, agente e amigo de LeBron James, palpitou sobre o futuro de Kevin Durant na NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, Durant deve sair do Phoenix Suns ao final da temporada. A equipe não foi nem mesmo ao play-in, vencendo só 36 de 82 jogos e as mudanças já começaram. O técnico Mike Budenholzer foi demitido nesta semana e as promessas são de mais saídas.

O Suns até tentou trocar Durant na trade deadline, mas o jogador preferiu ficar na equipe e tentar chegar aos playoffs. Contudo, ele machucou o tornozelo no dia 29 de março, ficando de fora até o final da temporada.

Portanto, Rich Paul deu seus palpites sobre o futuro do jogador. “Estou ouvindo que ele vai achar uma solução e que deve sair”, disse. “No entanto, qualquer time que queira Kevin nesse estágio da carreira, precisa estar pensando em vencer o campeonato”.

Brian Windhorst, também da ESPN, já havia alertado que Minnesota Timberwolves, Miami Heat, New York Knicks, Houston Rockets e San Antonio Spurs teriam interesse no craque. Contudo, os playoffs dessa temporada devem deixar mais claro quais desses times competem e quais ainda precisam de mais coisas para serem candidatos sérios.

De acordo com a Bovada Sports, uma das casas mais utilizadas nos EUA para esportes, o Rockets é o grande favorito para obter Kevin Durant em uma troca com o Suns.

O que motivaria a saída do craque é, claro, o fracasso em quadra. Portanto, algo teria de mudar. Como Bradley Beal tem a claúsula de proibição de troca, e Devin Booker ainda é a peça central para os dirigentes, Durant se tornou a opção óbvia.

A situação financeira, porém, é complicada. Afinal, esse foi o time de 2024/25 foi o mais caro da história da liga. Para se ter uma noção, estima-se que a equipe do Arizona tenha gastado mais de US$600 milhões com a folha salarial e multas nos últimos dois anos. Mas sequer conseguiu uma única vitória nos playoffs.

Na última segunda-feira (14) a tendência de uma saída aumentou ainda mais. Shams Charania, principal jornalista da ESPN, afirmou que o jogador está trabalhando com seu agente e também com o próprio Suns para encontrar um destino ideal.

Kevin Durant, assim como LeBron James, caminha para a reta final de sua carreira. Portanto, mais um “erro” na escolha do destino, como foi com Brooklyn Nets e Phoenix, pode significar gastar a última chance de competir pelo título. Então, a escolha deve ser feita com cuidado.

