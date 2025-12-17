Adam Silver crava data para expansão de times na NBA

O comissário Adam Silver está perto de definir a expansão de times na NBA. De acordo com o dirigente, uma decisão sobre o processo será tomado em algum momento de 2026. No entanto, não há certeza de que novas franquias serão aprovadas, uma vez que a liga também pode decidir por descartar o projeto.

Continua após a publicidade

“Eu diria que, em termos de expansão nos EUA, é algo que ainda estamos analisando”, disse Adam Silver. “Isso porque depende de vender a participação acionária na NBA atual. Se você possui 1/30 da liga, passa a possuir 1/32 se adicionarmos duas equipes. Então, é uma análise difícil e em algum momento de 2026, tomaremos uma decisão”.

A NBA começou a discutir a expansão de times há cinco anos. Na época, Silver chegou a reconhecer a chance de novas franquias durante uma coletiva antes da temporada 2020/21. Porém, nunca houve um prazo definido pelo comissário, até esta fala mais recente que aconteceu após a final da Copa NBA.

Continua após a publicidade

O prazo definido por Silver é um aceno às cidades que desejam sediar uma franquia na NBA. Em especial, Las Vegas e Seattle. A primeira é um mercado que a liga deseja explorar há anos, sendo que é até usada como sede da fase final da Copa. A segunda, por sua vez, está sem uma equipe há quase 20 anos, após o fim do Seattle SuperSonics.

“Não é segredo que estamos olhando para este mercado em Las Vegas. Além disso, miramos também Seattle. Já analisamos outros mercados também. Porém, por enquanto, estamos apenas provocando esses mercados. O processo é medir o nível de interesse em ter uma compreensão melhor de como seriam as questões econômicas”, seguiu Adam Silver.

Continua após a publicidade

“Ainda assim, acho que Seattle e Las Vegas são cidades incríveis. É óbvio que tivemos uma equipe em Seattle que teve grande sucesso. Temos também um time da WNBA aqui em Las Vegas, o Aces. Ainda jogamos a Summer League aqui há 20 anos e estamos disputando a Copa. Então, conhecemos bem estes mercados e não há dúvidas que são cidades que poderiam sustentar times da NBA”, concluiu Adam Silver.

Portanto, se a expansão de fato acontecer, será a primeira em 20 anos. Em 2004, surgiu o Charlotte Bobcats, que representou a volta de um time à cidade após a ida do Hornets a New Orleans. Antes, em 1995, houve a chegade de Toronto Raptors e Memphis Grizzlies, antes Toronto.

Continua após a publicidade

