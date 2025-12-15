NBA libera trocas de jogadores para times a partir de hoje

A trade deadline é daqui a menos de três meses. Desta forma, os times da NBA têm pouco tempo para buscarem trocas de jogadores que podem mudar o rumo na temporada. As próximas semanas, então, serão importantes para as franquias que querem brigar pelo título e para aquelas que pretendem dar início a uma reconstrução.
Em meio ao processo, esta segunda-feira (15) marca um dia importante para as trocas de jogadores. A partir de hoje, a NBA liberou 77 atletas no mercado de 2025/26. Até então, todos estes nomes não poderiam ser trocados por conta de restrições que valiam até a noite de domingo (14).
De acordo com a NBA, estavam restritos todos os jogadores que assinaram contrato na offseason. Então, a regra existe para evitar que os times assinem com os atletas já com o planejamento de trocá-los rapidamente em troca de ativos. Vale destacar que a liberação ocorre somente para aqueles que assinaram antes de 15 de setembro. Os nomes que assinaram após este prazo precisam esperar três meses.
Além disso, não foram liberados jogadores que renovaram contratos com um aumento salário de 20% em times acima do teto salarial. De acordo com a NBA, estes atletas só poderão ser trocados a partir de 15 de janeiro.
A decisão da NBA afeta diversos times e jogadores no mercado de trocas. O Milwaukee Bucks, por exemplo, tem dez atletas liberados para negócios a partir desta segunda. Enquanto isso, o Los Angeles Clippers, que também pode iniciar uma reconstrução após início ruim na temporada, tem cinco nomes liberados.
As exceções, por sua vez, são Golden State Warriors, Utah Jazz e Indiana Pacers. De acordo com o Clutch Points, nenhum atleta destes três times estava afetado pelas restrições da NBA.
Entre jogadores de destaque liberados pela NBA, está o astro Kyrie Irving. Com uma grave lesão, o astro está apto para o mercado de troca a partir de hoje. Vale lembrar, aliás, que ele aparece em rumores de troca nas últimas semanas. Isso porque o Dallas Mavericks pode começar uma reconstrução.
Além dele, James Harden e Chris Paul também foram liberados. O primeiro pode sair após início ruim do Clippers, enquanto o segundo deve ser trocado em breve. Afinal, a franquia já teria acertado a dispensa e ele sequer treina com o elenco angelino.
Portanto, confira os jogadores de maior destaque liberados pela restrição da NBA:
Conferência Leste
Nickeil Alexander-Walker (Hawks)
Cam Thomas (Nets)
Caris LeVert e Duncan Robinson (Pistons)
Bobby Portis e Myles Turner (Bucks)
Jordan Clarkson (Knicks)
Conferência Oeste
Kyrie Irving e D’Angelo Russell (Mavericks)
Clint Capela, Dorian Finney-Smith e Fred VanVleet (Rockets)
Bradley Beal, James Harden e Chris Paul (Clippers)
Deandre Ayton e Marcus Smart (Lakers)
Julius Randle (Timberwolves)
Damian Lillard (Blazers)
Dennis Schroder (Kings)
