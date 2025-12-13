ESPN elege melhores jogadores jovens de 2025/26

Como faz todos os anos, a ESPN acaba de eleger os 25 melhores jogadores jovens na NBA em 2025/26. A votação contou com cinco jornalistas do meio de comunicação e, assim, para definir o ranking, os analistas consideram potencial, bem como histórico de lesões e desempenho na atual temporada. Só são considerados atletas abaixo de 25 anos.

Então, onde será que estarão no ranking estrelas como Anthony Edwards, Cade Cunningham e Paolo Banchero? E, quanto à classe de calouros deste ano, com destaque para Cooper Flagg, Kon Knueppel, Dylan Harper e VJ Edgecombe, o que esperar dela?

Pelo segundo ano seguido, o topo da lista tem o mesmo nome: Victor Wembanyama, do Spurs. Ele mostra que já é um dos grandes nomes da liga. Mas o francês, com só 21 anos, tem números que o põem no mais alto nível. O pivô, assim, foi o nome que mais teve votos. Ele está com médias de 26.2 pontos, 12.9 rebotes e 3.6 tocos e, além disso, segue evoluindo a cada jogo. Mas, o que mais impressiona é que este é só o seu terceiro ano na NBA. Algumas lesões, no entanto, continuam sendo a única questão que inspira algum cuidado.

Logo atrás na lista de jogadores jovens em 2025/26 da ESPN, em segundo, vem Anthony Edwards. O astro do Minnesota Timberwolves, com 24 anos, segue em alta e mantém suas médias de 28.7 pontos. O ala-armador possui em seu currículo dois anos seguidos de ida à final de conferência, algo que reforça sua relevância. Ele é, portanto, um dos mais fortes candidatos a dar o próximo passo para alçar voos maiores.

Para fechar o top 3, temos aqui um grande salto. Estamos falando de Cade Cunningham, que foi do 13º lugar na lista do ano passado para o 3º nesta temporada. Aqui, houve uma melhora individual significativa, que, por consequência, impactou também seu time, resultando na ótima campanha do Detroit Pistons até o momento, que lidera a conferência Leste. Entretanto, ainda há espaço para evolução, o que torna sua ascensão ainda mais interessante.

Enquanto isso, a lista segue com nomes como Jalen Williams, que também subiu posições, saindo do 9º lugar para o 4º. Além disso, em sequência, estão os colegas de Houston Rockets Alperen Sengun e Amen Thompson — este que, por sua vez, saiu do modesto 22º lugar para ingressar no top 6.

Mesmo assim, houve jogadores que caíram bem na lista, como Paolo Banchero, que era o 3º e hoje está em 13º. Do mesmo modo, sua dupla no time, Franz Wagner, que antes era o 4º, agora fica na 12ª posição. Com isso, a lista mostra não só subidas, mas quedas que chamam a atenção. Além disso, deixa claro que o jogo de cada ano pode mudar muito a visão que se tem de cada atleta. Por fim, mostra ainda que os jovens da liga têm altos e baixos.

Por fim, vale destacar nomes fora da lista mais uma vez, como: Jaden Ivey, Bennedict Mathurin, Trey Murphy III e Cam Thomas.

Confira o ranking da ESPN de melhores jogadores jovens (até 25 anos) para a temporada 2025/26:

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) Cade Cunningham (Detroit Pistons) Jalen Williams (Oklahoma City Thunder) Alperen Sengun (Houston Rockets) Amen Thompson (Houston Rockets) Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) Cooper Flagg (Dallas Mavericks) Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) Jalen Johnson (Atlanta Hawks) Scottie Barnes (Toronto Raptors) Franz Wagner (Orlando Magic) Paolo Banchero (Orlando Magic) Jalen Duren (Detroit Pistons) Deni Avdija (Portland Trail Blazers) Stephon Castle (San Antonio Spurs) Kon Knueppel (Charlotte Hornets) Dylan Harper (San Antonio Spurs) VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers) Dyson Daniels (Atlanta Hawks) Jalen Suggs (Orlando Magic) Alex Sarr (Washington Wizards) Josh Giddey (Chicago Bulls) Ausar Thompson (Detroit Pistons) Reed Sheppard (Houston Rockets)

