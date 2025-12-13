ESPN elege melhores jogadores jovens de 2025/26

Como faz todos os anos, a ESPN acaba de eleger os 25 melhores jogadores jovens na NBA em 2025/26. A votação contou com cinco jornalistas do meio de comunicação e, assim, para definir o ranking, os analistas consideram potencial, bem como histórico de lesões e desempenho na atual temporada. Só são considerados atletas abaixo de 25 anos.
Então, onde será que estarão no ranking estrelas como Anthony Edwards, Cade Cunningham e Paolo Banchero? E, quanto à classe de calouros deste ano, com destaque para Cooper Flagg, Kon Knueppel, Dylan Harper e VJ Edgecombe, o que esperar dela?
Pelo segundo ano seguido, o topo da lista tem o mesmo nome: Victor Wembanyama, do Spurs. Ele mostra que já é um dos grandes nomes da liga. Mas o francês, com só 21 anos, tem números que o põem no mais alto nível. O pivô, assim, foi o nome que mais teve votos. Ele está com médias de 26.2 pontos, 12.9 rebotes e 3.6 tocos e, além disso, segue evoluindo a cada jogo. Mas, o que mais impressiona é que este é só o seu terceiro ano na NBA. Algumas lesões, no entanto, continuam sendo a única questão que inspira algum cuidado.
Logo atrás na lista de jogadores jovens em 2025/26 da ESPN, em segundo, vem Anthony Edwards. O astro do Minnesota Timberwolves, com 24 anos, segue em alta e mantém suas médias de 28.7 pontos. O ala-armador possui em seu currículo dois anos seguidos de ida à final de conferência, algo que reforça sua relevância. Ele é, portanto, um dos mais fortes candidatos a dar o próximo passo para alçar voos maiores.
Para fechar o top 3, temos aqui um grande salto. Estamos falando de Cade Cunningham, que foi do 13º lugar na lista do ano passado para o 3º nesta temporada. Aqui, houve uma melhora individual significativa, que, por consequência, impactou também seu time, resultando na ótima campanha do Detroit Pistons até o momento, que lidera a conferência Leste. Entretanto, ainda há espaço para evolução, o que torna sua ascensão ainda mais interessante.
Enquanto isso, a lista segue com nomes como Jalen Williams, que também subiu posições, saindo do 9º lugar para o 4º. Além disso, em sequência, estão os colegas de Houston Rockets Alperen Sengun e Amen Thompson — este que, por sua vez, saiu do modesto 22º lugar para ingressar no top 6.
Mesmo assim, houve jogadores que caíram bem na lista, como Paolo Banchero, que era o 3º e hoje está em 13º. Do mesmo modo, sua dupla no time, Franz Wagner, que antes era o 4º, agora fica na 12ª posição. Com isso, a lista mostra não só subidas, mas quedas que chamam a atenção. Além disso, deixa claro que o jogo de cada ano pode mudar muito a visão que se tem de cada atleta. Por fim, mostra ainda que os jovens da liga têm altos e baixos.
Por fim, vale destacar nomes fora da lista mais uma vez, como: Jaden Ivey, Bennedict Mathurin, Trey Murphy III e Cam Thomas.
Confira o ranking da ESPN de melhores jogadores jovens (até 25 anos) para a temporada 2025/26:
- Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
- Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
- Cade Cunningham (Detroit Pistons)
- Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
- Alperen Sengun (Houston Rockets)
- Amen Thompson (Houston Rockets)
- Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)
- Cooper Flagg (Dallas Mavericks)
- Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)
- Jalen Johnson (Atlanta Hawks)
- Scottie Barnes (Toronto Raptors)
- Franz Wagner (Orlando Magic)
- Paolo Banchero (Orlando Magic)
- Jalen Duren (Detroit Pistons)
- Deni Avdija (Portland Trail Blazers)
- Stephon Castle (San Antonio Spurs)
- Kon Knueppel (Charlotte Hornets)
- Dylan Harper (San Antonio Spurs)
- VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers)
- Dyson Daniels (Atlanta Hawks)
- Jalen Suggs (Orlando Magic)
- Alex Sarr (Washington Wizards)
- Josh Giddey (Chicago Bulls)
- Ausar Thompson (Detroit Pistons)
- Reed Sheppard (Houston Rockets)
