A NBA mudou: campeões diferentes a cada temporada nos playoffs

Chegamos em uma era de paridade no basquete. Isso porque a NBA está tendo campeões diferentes a cada temporada dos playoffs. Foram seis vencedores diferentes nos últimos seis anos e, com os times que estão nas finais de conferência, a liga terá o sétimo vencedor diferente em sequência. É a primeira vez que isso acontece na história.

Em 2019, o Toronto Raptors venceu pela primeira vez em sua história. Em 2020 foi do Los Angeles Lakers, o 17º título. O Milwaukee Bucks conquistou o bicampeonato em 2021, enquanto o Golden State Warriors venceu seu sexto título em 2022. Enquanto isso, o Denver Nuggets foi outro campeão inédito, em 2023 e o Boston Celtics conquistou o 18º campeonato em 2024. Portanto, a liga não repetiu campeões nos últimos anos.

O último campeão consecutivo da NBA foi o Golden State Warriors, em 2017 e 2018. Antes disso, aliás, a liga era menos “equilibrada”. Afinal, LeBron James foi para as finais por oito ano seguidos, quatro com Miami Heat e quatro com o Cleveland Cavaliers. Assim, enfrentou o Warriors quatro vezes, e o San Antonio Spurs duas. Além deles, Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks também.

Um dos motivos para tal paridade nos campeões da NBA mudando toda temporada nos playoffs seria, segundo analistas, o novo acordo coletivo de trabalho. Afinal, com a limitação do segundo teto de gastos salariais, as equipes vencedoras acabam tendo que escolher entre quais jogadores renovar. Foi o caso, por exemplo, do Nuggets, que após a vitória teve que deixar ir embora Bruce Brown e Kentavious Caldwell-Pope.

O Celtics, aliás, deve ser limitado pelo novo acordo também. Isso porque, se não trocar ninguém, a franquia terá gastos recorde com salários no ano que vem. Dessa forma, os principais especulados a deixar o time são Kristaps Porzingis e Jrue Holiday.

Entre as quatro equipes restantes, então, o título mais recente foi em 1979, do Thunder, quando ainda era Seattle SuperSonics. Em 1970 e 1973, o New York Knicks venceu, mas Minnesota Timberwolves e Indiana Pacers nunca conquistaram o tão sonhado anel.

Assim, a NBA terá, pelo sétimo ano seguido, um campeão diferente. Será o recorde da história da liga. A maior marca atual é de seis, em 1975 e 1980, quando Warriors, Celtics, Portland Trail Blazers, Washington Bullets, SuperSonics e Lakers venceram.

Além disso, entre 1977 e 1983, Blazers, Bullets, Sonics, Lakers, Celtics e Sixers também alternaram o campeão seis vezes seguidas.

