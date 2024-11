Zach Randolph revela problemas antes de ser jogador da NBA

Em entrevista ao podcast Out The Mud, Zach Randolph contou sobre sua vida antes de se tornar jogador da NBA. De acordo com ele, chegou a vender drogas enquanto ainda estava na escola por falta de opções. No entanto, parou com isso para focar em seu sonho de se tornar profissional de basquete.

“Eu estava vendo drogas no meu primeiro ano de High School porque éramos muito pobres…”, contou Randolph. “Uma das razões para eu ter parado de vender é que, quando tinha uns 14 anos estava em uma casa de traficantes… Cara, todo mundo ali ou estava usando ou vendendo. Eu estava sentado, daí me levanto e vejo dez pessoas em volta de mim”.

“Quando me levantei, me senti como um gigante. Via o topo das cabeças… Eu estava no primeiro ano do High School, devia ter uns 15 ou 16 anos, mas já era muito alto. Então eu estava vendo por cima de todo mundo e pensei: ‘Se a polícia entrar aqui, vou ser a primeira pessoa que vão ver’. Aquilo não era para mim. Então vendi o que tinha e fui para a casa. Essa foi a última vez que vendi droga”.

“Em seguida, cresci mais alguns centímetros nesse ano… Um abraço para meu técnico da época. Ele me adotou e me fez focar nos meus objetivos”, completou.

Antes de se tornar jogador da NBA, Zach Randolph cresceu na cidade de Marion, em Indiana. Após dispensar seu estilo de vida criminoso, ele abraçou seu sonho de se tornar um atleta profissional.

Desse modo, se destacou no High School e foi jogar pela Michigan State na temporada de 2000/01. A equipe teve uma campanha de 25 vitórias e quatro derrotas, chegando até a semifinal da NCAA. Ao todo, Randolph jogou 19.8 minutos ao longo de 33 partidas e anotou 10.8 pontos, 6.7 rebotes e 58.7% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

Em seguida, o ala-pivô foi escolhido na 19ª posição do Draft de 2001 pelo Portland Trail Blazers. Randolph, em 2003/04, chegou a ser premiado Jogador que Mais se Desenvolveu com a camisa da equipe. Ele também foi duas vezes All-Star e uma vez All-NBA ao longo de 17 anos de carreira na NBA.

