Além de salários, Charles Barkley aponta problemas na NBA

O basquete nos EUA está vivendo duas mudanças que estão causando bastante discussão. O aumento do load management entre os jogadores e o foco nos arremessos de três pontos. Para Charles Barkley, ex-jogador e analista da TNT, esses pontos são problemas que precisam de atenção, em especial quando se pensa nos altos salários dos jogadores da NBA.

Barkley, conhecido por suas opiniões diretas, falou no programa “The Dan Patrick Show” sobre o cenário atual da liga.

“Agora, é só uma competição de três pontos. Mas o maior problema é vermos caras ganhando entre US$80 e 100 milhões e não jogando em partidas consecutivas”, afirmou.

Então, ele acredita que a combinação entre a gestão de jogos e os altos salários pode afastar os fãs.

Para Barkley, essa questão fica ainda mais essencial com o novo contrato milionário de TV que a NBA está negociando. Ele destaca uma desconexão entre o compromisso dos jogadores e o impacto disso para os fãs.

De acordo com ele, quem apoia essa ideia de que astros da NBA não joguem sempre não entende o efeito que isso tem no público e na liga como um todo. Ele acha errado que, com a maioria dos times jogando três vezes por semana, atletas tão bem pagos faltem em jogos seguidos. Para o ídolo, isso prejudica a experiência de quem paga para ver os maiores jogadores.

Enquanto isso, Barkley observa que os arremessos de três pontos são uma estratégia válida. No entanto, os times deveriam ter outras formas de jogar.

A crítica de Charles Barkley vai além do jogo; ela aborda o empenho dos jogadores com o esporte, seus altos salários e o impacto disso nos fãs da NBA.

Nas últimas semanas, esse tema ganhou destaque em torno de Joel Embiid. O pivô do Philadelphia 76ers já declarou que não pretende jogar partidas em dias seguidos pelo resto da carreira. Mas recebeu críticas por isso.

Além disso, o jogador não entrou em quadra nos primeiros jogos da temporada, mesmo após atuar em todas as partidas das Olimpíadas de Paris.

Outros casos chamam atenção na liga, como o de Kawhi Leonard, por exemplo. Mesmo quando saudável, o ala do Los Angeles Clippers não jogava jogos seguidos. Tanto Embiid quanto Leonard estão recebendo quase US$50 milhões na temporada 2024/2025.

Agora, Adam Silver segue buscando soluções para o problema, que parece ficar mais grave a cada temporada. Uma das saídas é começar a multar times que deixem seus astros de fora em jogos de TV aberta sem motivo. Mas até aqui a medida não tem sido tão efetiva quanto Silver gostaria.

